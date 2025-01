Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, songe sérieusement à se représenter en Beauce lors du prochain scrutin fédéral, qui pourrait survenir dans les prochains mois.

«Maxime consulte des gens en Beauce en ce moment et il y a en effet de bonnes chances qu’il revienne (se représenter dans le comté)», a confirmé son porte-parole, Martin Masse, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Rappelons que l'homme politique» a été député de Beauce de 2008 à 2019, presqu'entièrement comme porte-couleurs du Parti conservateur du Canada, dont il a tenté, sans succès, d'obtenir la chefferie. Il a fondé sa propre formation politique en 2018.

Depuis, il a échoué à quatre reprises d'obtenir un siège à la Chambre des communes, notamment deux fois en Beauce, lors des élections générales de 2019, comme député sortant, puis celles de 2021, comme aspirant à détrôner le conservateur Richard Lehoux. Il s'est également présenté une première fois en dehors de sa région natale, lors de partielles en octobre 2020, dans York-Centre (Ontario), puis pour des complémentaires en juin 2023 dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar.

«En tant que chef, il a une responsabilité spéciale d’essayer de se faire élire rapidement, c’est pourquoi il a été candidat dans des élections partielles [...] ces dernières années. Certains de nos partisans voulaient même qu’il se présente contre Justin Trudeau à Montréal aux prochaines élections, et il a sérieusement réfléchi à ça», a expliqué M. Masse.

«Mais c’est la Beauce qui a toujours été dans son coeur, malgré les deux dernières défaites crève-coeur. C’est en Beauce qu’il a grandi et où habitent toujours ses parents et plusieurs amis et connaissances. Ce sont les Beaucerons qui le connaissent le mieux et ce sont eux qu’il a représentés pendant 13 ans. C’est donc l’option la plus évidente pour l’élection générale», a conclu le porte-parole, qui a indiqué que son chef fera connaître sa décision finale lors d'une annonce d’ici quelques semaines.

Signalons que le PPC a entrepris cet automne sa campagne de recrutement de candidates et de candidats pour l'élection fédérale à venir. Quelque 200 candidats sont confirmés et en cours d'approbation. Au total, le Canada compte 338 circonscriptions.