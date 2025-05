Luc Provençal rend hommage au Régiment de la Chaudière

À l’occasion des « affaires courantes » (rubrique déclarations des députés) du mercredi 28 mai à l’Assemblée nationale du Québec, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a rendu hommage au Régiment de la Chaudière, toujours présent en Chaudière-Appalaches à Beauceville et Lévis.

Pour l’occasion, des membres actuels et retraités se trouvaient dans les tribunes ainsi qu’une délégation provenant de la Normandie. Cette dernière travaillant activement en France à perpétuer la mémoire de l’implication des soldats « canadien français » en sol normand.

« En juin 2024, j’ai eu l’immense privilège d’accompagner la délégation du Régiment de la Chaudière en Normandie à l’occasion du 80e anniversaire du débarquement des alliés en Europe. Les Normands furent tellement accueillants et reconnaissants de l’implication et des sacrifices du régiment, qu’il m’appartenait de bien les recevoir ici un an plus tard, de manière protocolaire, avec toute la considération requise », a mentionné Luc Provençal.

Voici la déclaration prononcée par le député de Beauce-Nord :

« J’ai l’immense privilège de recevoir aujourd’hui des civils et des militaires du Régiment de la Chaudière, venus du Québec et de différentes communautés européennes, principalement de Normandie.

Fondé en 1869, le Régiment de la Chaudière n’est pas simplement une unité militaire : il incarne un symbole vivant de courage, de fraternité et de sacrifice.

En 1944, lors du Débarquement de Normandie, il fut le seul régiment canadien-français à fouler les plages gravant ainsi une empreinte indélébile dans le coeur des Normands.

À vous, qui avez servi ou servez encore au sein du régiment ainsi qu’à vous, invités venus de si loin, je vous adresse des remerciements sincères pour votre sens du devoir, votre engagement à préserver la mémoire et votre dévouement à transmettre un précieux héritage.

Vous me permettrez enfin de rendre hommage au commandant et lieutenant-colonel Bruno Gilbert, qui par son dévouement et engagement représente une source d’inspiration.

À jamais, nous garderons vivant le souvenir de votre sacrifice et de celui de vos camarades! »