Des 5 à 7 pour découvrir l'univers des femmes en politique municipale

En lien avec les élections municipales du 2 novembre prochain, le Centre-Femmes de Beauce organise des 5 à 7 pour découvrir et échanger sur la réalité des femmes en politique.

Le projet Femmes et politique municipale vise ainsi à encourager celles qui sont intéressées à se lancer, mais aussi à répondre aux questions des curieuses.

« Nous on a choisi de faire trois événements de type 5 à 7, dans les trois MRC que l'on dessert, soit dans les Etchemins, en Beauce-Sartigan et dans Beauce-Centre », a expliqué Stéphanie Mathieu du Centre-Femmes de Beauce à Saint-Georges.

À ces rencontres, il y a une personne du Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches, organisme à l'initiative du projet, qui présente le Parcours de la candidate, un guide pour aider à se lancer en politique municipale. Puis il y a des échanges avec des femmes élues des municipalités de la MRC.

Pas assez de femmes autour de la table

À ce jour, il y a 15,8 % des postes en mairie qui sont comblés par des femmes et 33,5% des postes de conseillers municipaux qui sont occupés par des femmes en Chaudière-Appalaches. Il s’agit de la région avec le plus faible taux de présence féminine au Québec.

« Idéalement, on veut que tous les segments de la population soient représentés (au conseil municipal), donc il faudrait une parité à 50%. (La présence des femmes) permet de couvrir plus d’angles et d’apporter un autre point de vue pour prendre des décisions qui représentent les citoyens. »

Les prochains rendez-vous

- 4 juin à Saint-Victor

La rencontre aura lieu au Bistro Route 66 à 17 h, en présence de Marie-Josée Therrien (mairesse de Saint-Alfred), Micheline Grenier (mairesse de Saint-Frédéric) et Mélanie Roy (conseillère municipale à Saint-Joseph-des-Érables).

- 11 juin à Saint-Georges

La rencontre se tiendra au Georgesville à 17 h, en présence de Manon Bougie (conseillère municipale à Saint-Georges), Bianca Perreault (conseillère à Saint-Côme-Linière) et Josée Busque (conseillère à Saint-Éphrem).

Toutes les femmes curieuses de découvrir cet univers ou intéressées à se lancer en politique sont invitées à se rendre à ces rencontres gratuites.

Les inscriptions se font sur le site internet du Centre-Femmes de Beauce ou par téléphone.

Ce projet est réalisé grâce à l’aide financière et au soutien des partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches 2024-2028.