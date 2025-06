Hugo Berthiaume se lance dans la course à la mairie de Saint-Elzéar

Hugo Berthiaume, conseiller municipal depuis 12 ans à Saint-Elzéar, a annoncé officiellement, ce mercredi 4 juin, sa candidature au poste de maire en vue des élections municipales à venir.

Il se présente à la tête de l’équipe « Réussir ensemble », composée de six candidats, dont deux élus actuellement en poste. Cette annonce survient alors que le maire actuel, Carl Marcoux, a confirmé qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat.

« Vous m’avez vu grandir, vous m’avez accordé votre confiance lors des trois dernières élections, et vous savez à quel point mon attachement à notre municipalité est profond et sincère », a déclaré Hugo Berthiaume dans son message à la population.

Fort d’une expérience en politique municipale, provinciale et fédérale, il souhaite mettre à profit sa connaissance des rouages politiques pour faire avancer les dossiers locaux. Il a également occupé le rôle de maire suppléant pendant quatre ans.

Son équipe se compose des conseillers sortants Sylvie Lehoux et Stéphane Lehoux, ainsi que de quatre nouveaux candidats : Josée Camiré, David Desmarais, Gaétan Drouin et Josée Marcoux. Le candidat affirme que leur objectif commun est de « faire grandir Saint-Elzéar » en misant sur la collaboration, l’écoute et l’action.

Tout au long de l’été, l’équipe entend aller à la rencontre des citoyens afin de recueillir leurs préoccupations et partager sa vision. « Réussir ensemble, c’est notre mission, notre promesse, notre ligne directrice », a résume le candidat.