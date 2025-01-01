Nous joindre
Aussi ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Samuel Poulin nommé ministre responsable de la Jeunesse

10 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Lors du remaniement ministériel, réalisé ce mercredi 10 septembre par le Premier ministre, François Legault, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, a été nommé ministre responsable de la Jeunesse, ainsi que ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises. 

Il a été assermenté dans l'agora de l'Assemblée nationale en présence de ses nouveaux collègues. Il fait parti des cinq nouveaux venus au conseil des ministres. 

Pour rappel, la Ville de Saint-Georges avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, la nomination de Samuel Poulin en le félicitant. 

« Cette nomination est un honneur qui rejaillit sur toute notre région. Fort de son expérience de communicateur, M. Poulin saura porter la voix de la circonscription de Beauce-Sud au sein du gouvernement, tout en défendant les intérêts de l'ensemble du Québec », avait alors mentionné Claude Morin, maire de Saint-Georges.

