Samuel Poulin nommé ministre responsable de la Jeunesse

Lors du remaniement ministériel, réalisé ce mercredi 10 septembre par le Premier ministre, François Legault, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, a été nommé ministre responsable de la Jeunesse, ainsi que ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises.

Il a été assermenté dans l'agora de l'Assemblée nationale en présence de ses nouveaux collègues. Il fait parti des cinq nouveaux venus au conseil des ministres.

Pour rappel, la Ville de Saint-Georges avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, la nomination de Samuel Poulin en le félicitant.

« Cette nomination est un honneur qui rejaillit sur toute notre région. Fort de son expérience de communicateur, M. Poulin saura porter la voix de la circonscription de Beauce-Sud au sein du gouvernement, tout en défendant les intérêts de l'ensemble du Québec », avait alors mentionné Claude Morin, maire de Saint-Georges.