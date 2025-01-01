Nous joindre
En tant que ministre de la Culture et de l’Identité canadienne

Marc Miller fera son retour au cabinet

durée 15h30
1 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le député québécois Marc Miller est assermenté ministre de la Culture et de l’Identité canadienne et effectue donc un retour au cabinet. Il devient aussi responsable des Langues officielles.

Le ministre de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, assumera quant à lui les responsabilités de lieutenant du Québec pour les libéraux.

Le premier ministre Mark Carney a dû nommer un nouveau ministre de la Culture et de l’Identité après que Steven Guilbeault eut démissionné du cabinet en protestation contre l’accord conclu entre Ottawa et l’Alberta concernant un projet de pipeline.

M. Guilbeault était aussi responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec pour les libéraux.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne

