Maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Patrice Mathieu devient préfet de la MRC Beauce-Centre

durée 08h00
27 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a été nommé préfet de la MRC Beauce-Centre pour un contrat de deux ans et son préfet suppléant est Patrick Mathieu, maire de la ville de Beauceville. 

Il succède ainsi à Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor, qui n’a pas souhaité renouveler son mandat. « J’ai été élu préfet à la suite de Luc Provençal, lorsqu’il est devenu député en 2018. C’est une très très belle aventure, on a de belles municipalités. Cette fois-ci je passe mon tour, mais on s’est assuré d’avoir une relève motivée et j’assurerais une transition harmonieuse aux meilleures de mes connaissances », a précisé le préfet sortant au début du conseil de la MRC Beauce-Centre ce mercredi soir. 

Recommandé par deux de ses pairs, Patrick Mathieu et Mario Groleau, c’est donc Patrice Mathieu qui prend le flambeau. « Je vais avoir des grosses bottes à chaussées, parce que Jonathan était un très bon préfet », a souligné le nouvel élu. Il a ajouté qu’il souhaitait travailler en étroite collaboration avec monsieur Bolduc pour en apprendre davantage sur les dossiers à traiter. 

Sa priorité est de s’asseoir avec la directrice générale adjointe de la MRC, Marcelle Paradis afin de prendre en main les dossiers et déterminer les plus urgents à traiter. « Ma force c’est que quand je me mets à traiter un dossier, je le rend à terme. C’est vraiment ça que je veux », a commenté Patrice Mathieu. « Je vais essayer de représenter la MRC le plus possible. On va travailler en équipe avec tous les maires, en équipe, pour faire avancer la MRC et en faire la plus belle! »

C’est avec enthousiasme qu’il se lance dans ce nouveau mandat.

Budget 2026

La MRC Beauce-Centre a adopté un budget de 8 621 938 $ pour l’année 2026, à cette même séance du conseil des maires tenue ce mercredi soir.

En moyenne, les quotes-parts générales sont en hausse de 1,13%. Cela fut rendu possible notamment par une affectation de 300 000$ provenant du surplus libre de la MRC, et le budget fut révisé en profondeur pour n’accorder que les montants réellement requis à chaque poste budgétaire.

« 1,13%, c’est un coup de force majeur, on est en-deçà de l’IPC ! Ça laissera plus de marge à nos municipalités-membres pour boucler leur propre budget. Je dois souligner l’immense travail réalisé par notre DG intérim Marcelle Paradis ainsi que de notre directrice des finances Roxanne Jacques, le mérite leur revient », a conclu le préfet sortant et maire de Saint-Victor.

