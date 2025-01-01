Décès de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe

Député fédéral de Beauce de 1980 à 1984, Normand Lapointe est décédé hier soir, à l'âge de 86 ans.

La nouvelle a été rendue publique sur la page Facebook de sa fille Guylaine. «Mon cœur est lourd, mon papa nous a quittés. Il était un père et grand-père aimant, un repère et il restera à jamais dans nos cœurs. Son amour et sa sagesse continueront de nous guider», a-t-elle écrit.

Il n'a siégé qu'un seul mandat, sous les couleurs du Parti libéral du premier ministre Pierre Elliot Trudeau. C'est le conservateur Gilles Bernier qui lui avait succédé à la Chambre des communes.

Le printemps dernier, il avait partagé son expérience de vie, lors d'un entretien balado avec EnBeauce.com, ce qui constitue la dernière entrevue qu'il ait jamais accordée.

À cette occasion, il avait dit ceci au sujet de son lieu natal: «Pour moi, Saint-Victor, c'est ma place. J'ai eu beau faire à peu près toutes sortes de choses dans ma vie, mais tout était rattaché à Saint-Victor.»

Joint par EnBeauce. com, le maire Jonathan V. Bolduc a dit que Saint-Victor venait de perdre un de ses plus illustres citoyens. «C’était le genre de personne authentique sur qui on peut compter, il a été un mentor important pour moi. Dès le moment où j’ai pensé me présenter au municipal, ce fut l’un des premiers que j’ai consulté. Il avait toujours le bon mot», a-t-il fait savoir.

Les drapeaux de l’hôtel de ville ont été mis en berne et le demeureront jusqu’au jour de ses funérailles, dont la date reste à confirmer.

Pour sa part, le député actuel de Beauce, Jason Groleau, a fait parvenir ce message courriel à EnBeauce.com: «M. Lapointe était une personne extraordinaire, un homme de conseils et de valeurs. Dès ma première semaine en politique, il m’a offert sa confiance et un soutien exceptionnel. Un homme comme lui inspire le respect et laisse derrière lui un héritage humain et professionnel remarquable. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.»