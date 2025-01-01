Nous joindre
Maryelle-Henriette Doumbia à la tête de l'Association libérale fédérale de Beauce

durée 11h00
24 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est sous la houlette de la candidate au scrutin du 28 avril dernier, que l'Association libérale fédérale de Beauce mènera dorénavant ses activités politiques régionales du PLC (Parti libéral du Canada).

En effet, Maryelle-Henriette Doumbia a été élue à la présidence de la nouvelle équipe, lors d’une assemblée générale élective, qui s’est tenue le 18 octobre au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Elle sera soutenue par le vice-président, Joseph-Richard Veilleux, le secrétaire, Michel-André Dufour, le président de l’organisation terrain, Sylvère Toa Bi Irié, le président des politiques, Luc Giguère, l'agent financier, Pierre Veilleux, et l'administrateur, Edmond Balou.

Rappelons qu'au scrutin du printemps dernier, Mme Doumbia avait terminé deuxième, en récoltant 12 057 voix, représentant 19,1% du suffrage exprimé.

 

