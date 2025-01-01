Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ancien maire de Sainte-Marie

Harold Guay nommé conseiller spécial du député fédéral de Beauce

durée 17h00
20 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient de se nommer un conseiller spécial en la personne d'Harold Guay.

L'homme est notamment connu pour ses 18 années actives en politique municipale, d'abord comme conseiller, puis maire de la ville de Sainte-Marie-de-Beauce. Il a aussi mené une carrière dans la vente et la gestion. Présentement, il est directeur général du Club de golf Sainte-Marie.

«Harold est mon conseiller spécial pour des mandats précis, notamment ceux que j’exerce au sein du Comité permanent du commerce international, a indiqué le député par voie de communiqué de presse. Il travaille en collaboration avec ma directrice de circonscription, Marie-Claude Grégoire, et assure un lien entre les entrepreneurs de la Beauce et moi en allant à leur rencontre en mon nom.»

M. Groleau précise que cette nomination s’inscrit dans son engagement à soutenir les entrepreneurs beaucerons, tant ici qu’à l’échelle internationale.

«Je suis honoré de cette confiance et heureux de pouvoir contribuer concrètement aux projets de Jason. Aller à la rencontre des entrepreneurs, c’est aller à la source du dynamisme beauceron. Je veux écouter, échanger et apporter ma voix pour soutenir ceux et celles qui bâtissent notre région jour après jour», a conclu M. Guay dans le communiqué d'annonce.

À lire également

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

Publié le 17 octobre 2025

Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

Une somme de 424 500 $ sera investie dans la circonscription pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN). C'est le député du comté, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd,hui, par voie de communiqué de presse, au nom du ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin. Cette contribution gouvernementale ...

LIRE LA SUITE
Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Publié le 15 octobre 2025

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Il y a exactement un mois aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa et EnBeauce.com s'est entretenu avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, pour savoir notamment, comment il s'acclimate à son nouveau rôle. «Je me plais encore à dire que je vais rester un entrepreneur qui fait de la politique, et non un politicien», a-t-il ...

LIRE LA SUITE
Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Publié le 7 octobre 2025

Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, participera à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant : les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière.  Cette problématique soulève de sérieuses inquiétudes. Depuis quelques ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge