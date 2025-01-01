Harold Guay nommé conseiller spécial du député fédéral de Beauce

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient de se nommer un conseiller spécial en la personne d'Harold Guay.

L'homme est notamment connu pour ses 18 années actives en politique municipale, d'abord comme conseiller, puis maire de la ville de Sainte-Marie-de-Beauce. Il a aussi mené une carrière dans la vente et la gestion. Présentement, il est directeur général du Club de golf Sainte-Marie.

«Harold est mon conseiller spécial pour des mandats précis, notamment ceux que j’exerce au sein du Comité permanent du commerce international, a indiqué le député par voie de communiqué de presse. Il travaille en collaboration avec ma directrice de circonscription, Marie-Claude Grégoire, et assure un lien entre les entrepreneurs de la Beauce et moi en allant à leur rencontre en mon nom.»

M. Groleau précise que cette nomination s’inscrit dans son engagement à soutenir les entrepreneurs beaucerons, tant ici qu’à l’échelle internationale.

«Je suis honoré de cette confiance et heureux de pouvoir contribuer concrètement aux projets de Jason. Aller à la rencontre des entrepreneurs, c’est aller à la source du dynamisme beauceron. Je veux écouter, échanger et apporter ma voix pour soutenir ceux et celles qui bâtissent notre région jour après jour», a conclu M. Guay dans le communiqué d'annonce.