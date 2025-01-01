Lionel Carmant quitte son poste de ministre

Coup de tonnerre à Québec: le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, abandonne son poste et quitte la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la foulée de l’adoption de la loi spéciale changeant la rémunération des médecins.

M. Carmant, lui-même médecin, a annoncé jeudi qu’il siégera désormais comme député indépendant de Taillon.

Il avait admis mardi vivre des moments difficiles: le lendemain, sa fille, Laurence Carmant, également médecin, publiait une lettre ouverte critiquant la réforme du gouvernement Legault.

«Les dernières semaines ont été difficiles et m’amènent aujourd’hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi», a déclaré M. Carmant devant les journalistes.

Le premier ministre François Legault, un ami personnel de M. Carmant, l’accompagnait lors de son annonce et l’a par la suite enlacé chaleureusement.

«Lionel Carmant, c’est un homme d’une valeur exceptionnelle, je le connais depuis longtemps et […] je comprends le déchirement qu’il vit actuellement avec sa famille. Dans la vie, il faut toujours choisir d’abord sa famille», a déclaré M. Legault.

«Ce n’est pas la journée pour parler de la loi 2, mais je comprends qu’il y a des réactions très émotives. C’est normal, et d’ailleurs j’en profite pour dire à tout le monde: […] “On peut être en désaccord tout en étant respectueux”», a-t-il ajouté.

Mercredi, Laurence Carmant, qui est surspécialisée en médecine fœto-maternelle, avait créé une onde de choc en déclarant publiquement qu’elle envisageait de quitter le Québec, vu son profond désaccord avec la loi 2.

Rappelons que cette loi spéciale adoptée sous bâillon samedi dernier change le mode de rémunération des médecins, leur fixe des cibles de performance et les menace de sanctions.

«Si le gouvernement ne me permet pas de pratiquer librement, je n’aurai malheureusement d’autre choix que de partir pour une autre province», a écrit Mme Carmant, ajoutant constater à «quel point notre système est brisé».

«À Toronto, un avant-midi de procédures diagnostiques (amniocentèses, biopsies choriales) me permettait de voir huit à douze patientes; au Québec, on m’indique que je ne peux en voir que trois dans le même laps de temps.

«Même médecin, même motivation, mêmes compétences: ma productivité chute de 75 %», a-t-elle relaté.

«Le ministre de la Santé, Christian Dubé, semble attribuer aux médecins le manque de productivité observé au Québec. […] Plutôt que de blâmer les individus, ce qui est certes plus facile, ayons une véritable réflexion de société», a-t-elle renchéri.

Réactions

À l’Assemblée nationale, les réactions à la démission de Lionel Carmant ont été nombreuses. Plusieurs de ses adversaires politiques lui ont rendu hommage.

«La perte de Lionel Carmant comme ministre, tant pour notre Parlement que pour les Québécois, c’est malheureux», a notamment déclaré le député libéral André Fortin.

«Je veux saluer l’homme, la droiture, le courage, puis son esprit de grande collaboration», a ajouté le porte-parole de Québec solidaire en santé, Vincent Marissal.

«C’est vraiment un choc d’apprendre le départ de Lionel Carmant de son poste de ministre des Services sociaux et donc responsable de l’itinérance. Monsieur Carmant a été un ministre accessible, ouvert et profondément motivé par la recherche de solutions. Un allié précieux.»

— Bruno Marchand, maire sortant de Québec

En point de presse à Sherbrooke, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, a dit comprendre que Lionel Carmant était «déchiré entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle».

«La lettre de sa fille est puissante. Elle dit essentiellement qu’elle n’a pas envie de travailler dans ces conditions-là», a-t-il souligné.

Lionel Carmant, un neuropédiatre, a été élu sous la bannière caquiste en 2018, puis réélu en 2022.

— Avec Le Soleil