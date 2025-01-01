Nous joindre
Ancien député fédéral de Beauce

Normand Lapointe porté à son dernier repos

durée 17h00
15 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus de 250 personnes ont assisté, cet après-midi, aux funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, célébrées par l'abbé Laval Bolduc en l'église de Saint-Victor.

L'homme politique, qui a siégé pour un seul mandat, de 1980 à 1984, sous les couleurs du Parti libéral du premier ministre Pierre Elliot Trudeau, est décédé le 22 octobre dernier, à la Maison Catherine de Longpré, de Saint-Georges. Il était âgé de 86 ans.

 Dans l'éloge funèbre qu'elle a lu, sa fille Guylaine a rappelé comment il était «un homme d'exception, passionné, chaleureux et profondément humain»,  dont les deux passions étaient la pêche et la politique. «La pêche, c'était son refuge. Au bord de l'eau, il retrouvait le calme, la patience et le silence. Il aimait particulièrement écouter la nature, observer, respecter le temps», a-t-elle dit.

Elle a signalé qu'il avait été très fier de devenir député de Beauce en février 1984, «un grand rêve pour lui. malgré une scolarité atypique. Il était un homme d'action, qui croyait au dialogue, à la valeur des idées, et à la responsabilité qu'on a quand on représente les autres.»

Pour sa part, le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc, a déclaré que Normand Lapointe avait grandement contribué au développement de la municipalité, par son engagement comme député, mais aussi comme citoyen. «Il a été un mentor important pour moi. Dès le moment où j’ai pensé me présenter au municipal, ce fut l’un des premiers que j’ai consulté.». L'élu a profité de la tribune pour annoncer que son conseil allait désigner, au cours de la prochaine année, un lieu portant le nom de M. Lapointe, possiblement une rue.

Enfin, l'ancien député de Manicouagan et collègue libéral à la Chambre des communes, André Maltais a pris la parole pour rappeler comment le Beauceron était «un homme franc» qui était capable de défendre ses dossiers et ses idées. «Et pour lui son plus grand trésor, c'était sa famille», a-t-il conclu.

