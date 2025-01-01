Le ministre Eric Girard annonce une aide modeste pour les contribuables

Le ministre des Finances, Eric Girard, donne un peu d’air aux contribuables. Il annonce dans sa mise à jour économique une réduction des taux de cotisation et une indexation du régime fiscal.

Ensemble, ces deux mesures représentent un gain moyen de 182 $ par contribuable en 2026-2027.

Les finances publiques étant sous pression, M. Girard a donc choisi de réduire de 0,20 point de pourcentage le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Il réduit également de 13 % les taux de cotisation au Régime d’assurance parentale du Québec (RQAP).

La mise à jour économique prévoit aussi une indexation de 2,05 % du régime fiscal et des prestations d’assurance sociale dès le 1er janvier 2026.

La prestation annuelle de base pour un prestataire de l’aide sociale passera de 9408 $ à 9600 $.

Une telle indexation est pratiquement automatique; or, le cabinet du ministre des Finances a fait valoir mardi que le Québec ne l’avait pas accordée au complet à quelques reprises avant 2004.

Par ailleurs, pour les entreprises, le gouvernement Legault réduit les taux de cotisation obligatoire au RRQ et au RQAP à compter du 1er janvier, une économie de 421 millions $ pour environ 280 000 employeurs.

Il emboîte également le pas au gouvernement fédéral et annule la hausse du taux d’inclusion des gains en capital.

L’énoncé économique prévoit aussi plus de 400 millions $ sur cinq ans pour favoriser le développement économique des régions, qui font face à de nombreux défis, liés notamment aux droits de douane.

De cette somme, plus de 290 millions $ seront investis dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche, où les entreprises toucheront un congé temporaire de taxe sur la masse salariale de 255 millions $.

Malgré tout, la progression de l’activité économique au Québec se poursuit, selon le gouvernement. Le PIB réel devrait afficher des gains de 0,9 % en 2025 et de 1,1 % en 2026.

Le déficit en chiffres absolus annoncé dans le dernier budget était de 13,6 milliards $. Il a été révisé et se situe maintenant à 12,4 milliards $.

Mardi, M. Girard a indiqué qu’il continuait de viser le retour à l’équilibre budgétaire pour 2029-2030.

Il prévoit en 2026-2027 un versement additionnel au Fonds des générations qui correspondra au surplus accumulé du Fonds d’électrification et de changements climatiques, estimé à 1,8 milliard $.

En prévision de la mise à jour économique, les libéraux avaient demandé à avoir «l’heure juste», notamment en ce qui a trait au déficit anticipé et au plan de retour à l’équilibre budgétaire.

Ils souhaitaient en savoir plus sur le plan d’optimisation des dépenses, la contribution réelle demandée aux sociétés d’État et les intentions du gouvernement quant à l’utilisation du Fonds vert.

De son côté, Québec solidaire avait formulé «trois attentes prioritaires» pour «répondre à l’urgence économique actuelle».

Le parti réclamait notamment l’instauration d’une remise carbone pour les ménages à faible revenu et la création d’un fonds d’urgence pour contrer la faim chez les étudiants.

La Presse Canadienne