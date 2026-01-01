Nous joindre
Congrès le 14 mars

Chefferie du PLQ: Mario Roy plongera à nouveau

durée 08h00
6 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Beauceron Mario Roy tentera à nouveau de décrocher le poste de chef du Parti libéral du Québec.

«Une annonce officielle vous sera transmise la semaine prochaine, lors du début de la course tel que prévu par le parti», a écrit le principal intéressé, dans un bref message courriel envoyé hier en fin de journée, 

L'agriculteur de Saint-Jules comptait parmi les cinq candidats inscrits dans la course, qui a finalement élu Pablo Rodriguez, lors du congrès du 14 juin dernier.

Mais tout juste avant Noël, le dirigeant a remis sa démission sur des allégations de procédures illégales pour sa campagne de financement. 

Ce lundi, le PLQ a confirmé les règles de sa course à la chefferie, qui mènera à l’élection d’un nouveau leader le 14 mars prochain. La campagne sera lancée officiellement le 12 janvier. Ceux qui voudront se lancer devront amasser 30 000$ et obtenir la signature de 750 membres d’ici la date limite du 13 février.

Au congrès de l'an dernier, Roy avait terminé bon dernier, obtenant moins d'un pour cent d'appui de la part des délégués du parti. Il s'était également retrouvé avec une dette de campagne de plus de 35 000 $.

Chefferie du PLQ: une dette de campagne de 35 000 $ pour Mario Roy

Chefferie du PLQ : résultat décevant, mais un bon parcours pour Mario Roy

