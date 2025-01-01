Nous joindre
Samuel Poulin

Mise à jour économique: des gestes significatifs pour la Beauce

durée 14h00
26 novembre 2025
Par Léa Arnaud, Journaliste

Suite à la mise à jour économique du gouvernement du Québec, le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a confirmé une série de nouvelles mesures pour alléger le fardeau fiscal des travailleurs et des petites et moyennes entreprises de la province.

Parmi les mesures pour les PME québécoises, il y a notamment :
- 1,9 G$ pour réduire les cotisations des employeurs aux Régime de rentes du Québec (RRQ)  et Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) qui touchent 280 000 employeurs afin de réduire les charges sur leur masse salariale,
- un congé de cotisation du Fonds des services de santé pour les secteurs de la forêt et de l’agriculture. Une baisse de cotisation annuelle de 6 300 $ pour les employeurs de Chaudière-Appalaches et qui contribue au maintien de 15 000 emplois dans la région.
- la confirmation d’un montant de 45 millions pour confirmer l’accès Réseau accès PME au Québec, notamment pour les services du Conseil Économique de Beauce (CEB) pour les entreprises de la Beauce.

« Cette mise à jour économique annonce des gestes significatifs pour la Beauce et notre économie. Nous venons réduire le fardeau fiscal des travailleurs et des PME. Dans le contexte actuel, il faut maintenir notre compétitivité et trouver des solutions pour conserver un environnement fiscal avantageux. Nous venons également confirmer le retour des sommes pour les ressources Accès PME au Conseil Économique de Beauce qui œuvre à l’accompagnement de centaines d’entreprises annuellement », a souligné Samuel Poulin.

Mesures pour les travailleurs : 
- dès le 1er janvier prochain, une baisse de 13 % des taux de cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et de 0.20 % au Régime des rentes du Québec. Une économie totale de 378 M$ pour les travailleurs en 2026.
- annulation de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital, suivant la décision du gouvernement fédéral,
- confirmation des investissements récurrents pour réduire le fardeau fiscal des Québécois : baisse des taxes scolaires, baisse des impôts, augmentation des allocations familiales, tarifs de service de garde à contribution réduite et crédit d’impôt de 2 000$ pour les aînés.
- rehausser le financement du Programme d’adaptation de domicile pour les personnes handicapées et le programme RénoRégion.

