Mise à jour économique: des gestes significatifs pour la Beauce

Suite à la mise à jour économique du gouvernement du Québec, le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a confirmé une série de nouvelles mesures pour alléger le fardeau fiscal des travailleurs et des petites et moyennes entreprises de la province.

Parmi les mesures pour les PME québécoises, il y a notamment :

- 1,9 G$ pour réduire les cotisations des employeurs aux Régime de rentes du Québec (RRQ) et Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) qui touchent 280 000 employeurs afin de réduire les charges sur leur masse salariale,

- un congé de cotisation du Fonds des services de santé pour les secteurs de la forêt et de l’agriculture. Une baisse de cotisation annuelle de 6 300 $ pour les employeurs de Chaudière-Appalaches et qui contribue au maintien de 15 000 emplois dans la région.

- la confirmation d’un montant de 45 millions pour confirmer l’accès Réseau accès PME au Québec, notamment pour les services du Conseil Économique de Beauce (CEB) pour les entreprises de la Beauce.

« Cette mise à jour économique annonce des gestes significatifs pour la Beauce et notre économie. Nous venons réduire le fardeau fiscal des travailleurs et des PME. Dans le contexte actuel, il faut maintenir notre compétitivité et trouver des solutions pour conserver un environnement fiscal avantageux. Nous venons également confirmer le retour des sommes pour les ressources Accès PME au Conseil Économique de Beauce qui œuvre à l’accompagnement de centaines d’entreprises annuellement », a souligné Samuel Poulin.