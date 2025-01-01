Élections provinciales: Éric Duhaime considère sérieusement se présenter en Beauce

Voir la galerie de photos

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, évalue présentement et sérieusement la possibilité de se présenter dans l'une des deux circonscriptions de la Beauce, en vue des élections générales qui auront lieu au Québec en octobre 2026.

«Ça fait partie de ma réflexion [...] Ça va être à discuter avec les Beaucerons, mais je l'écarte pas d'emblée», a-t-il déclaré lors d'une entrevue exclusive accordée à EnBeauce.com.

Il avoue que la campagne qu'il a menée, pour tenter se faire élire dans Arthabaska, lors de la partielle du 11 août dernier — il a été battu par le candidat du Parti québécois, Alex Boissonneault, par plus de 4 000 voix — avait été «un coup de coeur» pour lui de découvrir le monde rural québécois, «de la proximité que j'ai avec ces gens-là» en région. «Si j'ai l'occasion de pouvoir représenter une communauté un peu plus rurale [...] un peu plus éloigné du centre-ville de Québec, je vais le faire», a-t-il indiqué.

Depuis qu'il a pris la tête de son parti, en 2021, l'homme politique sait très bien que la Beauce est un terreau très fertile pour le PCQ. La preuve est que, lors de l'élection générale du 3 octobre 2022, ses deux candidats ont été les plus performants et ont presque délogé les députés sortants de la Coalition Avenir Québec, Samuel Poulin l'emportant dans Beauce-Sud avec une mince majorité de 428 voix, alors que Luc Provençal a dû se contenter d'une faible avance de 202 votes dans Beauce-Nord. «Et on avait pas de moyens!», de signaler Éric Duhaime.

Le portrait est complètement différent pour le scrutin de l'automne prochain. La machine conservatrice québécoise est maintenant «professionnalisée», avec près de 70 000 membres et «de l'argent en masse» pour mener une campagne sur tous les fronts, affirme avec confiance le leader politique.

Pour la région, les associations de comté sont actives, de dire le chef qui compte les anciens candidats de la Beauce dans sa garde rapprochée. En effet, Me Jonathan Poulin agit comme porte-parole du parti en matière de justice, alors que le maire actuel de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, est président de la Commission de l'organisation du PCQ. Qui plus est, le tout nouvel attaché de presse du chef est Danny Lizotte, un ex-journaliste de L'Éclaireur-Progrès de Saint-Georges.

À la blague, Éric Duhaime partage qu'il est le seul des cinq chefs de parti à ne pas naviguer en eaux troubles ces temps-ci.

Puis les dernières projections de Québec 125, en date du 3 décembre, donnaient au PCQ 14% des intentions de vote, ce qui se traduirait par l'élection de six députés à l'Assemblée nationale, contre... zéro pour la CAQ! «C'est des bonnes nouvelles», a-t-il conclu, lui qui croit qu'il faut respecter la loi sur le scrutin à date fixe.

