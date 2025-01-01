Luc Provençal et Samuel Poulin parmi les Meilleurs parlementaires de 2025

Les députés provinciaux de la Beauce, Samuel Poulin et Luc Provençal, se retrouvent tous les deux dans le palmarès annuel des Meilleurs parlementaires, publié par La Presse.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, est classé en deuxième position de la catégorie « Meilleur orateur ». Il se trouve également en troisième position dans la catégorie « Étoile montante », comme lors du palmarès de 2023 où il avait aussi été nommé Meilleur représentant de circonscription. Titre qui lui a aussi été attribué l'année suivante.

Pour sa part, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a été nommé à la deuxième place au titre de « Meilleur représentant de circonscription ».

Notons que La Presse s'adressent aux députés de l'Assemblée nationale pour déterminer lesquels d'entre eux se sont démarqués durant la dernière année.