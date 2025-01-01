Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Palmarès de La Presse

Luc Provençal et Samuel Poulin parmi les Meilleurs parlementaires de 2025

durée 16h15
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les députés provinciaux de la Beauce, Samuel Poulin et Luc Provençal, se retrouvent tous les deux dans le palmarès annuel des Meilleurs parlementaires, publié par La Presse.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, est classé en deuxième position de la catégorie « Meilleur orateur ». Il se trouve également en troisième position dans la catégorie « Étoile montante », comme lors du palmarès de 2023 où il avait aussi été nommé Meilleur représentant de circonscription. Titre qui lui a aussi été attribué l'année suivante.

Pour sa part, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a été nommé à la deuxième place au titre de « Meilleur représentant de circonscription ».

Notons que La Presse s'adressent aux députés de l'Assemblée nationale pour déterminer lesquels d'entre eux se sont démarqués durant la dernière année. 

À lire également

Une journée dans la peau d’un ministre : 18 heures aux côtés de Samuel Poulin

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Allègement réglementaire des PME: Québec propose la formule du «deux pour un»

Publié le 4 décembre 2025

Allègement réglementaire des PME: Québec propose la formule du «deux pour un»

Afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises dans leurs relations avec l'État, le gouvernement du Québec propose d'instaurer la formule du «deux pour un», une première dans la province et au Canada.  C'est le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse, et ...

LIRE LA SUITE
Marc Miller fera son retour au cabinet

Publié le 1 décembre 2025

Marc Miller fera son retour au cabinet

Le député québécois Marc Miller est assermenté ministre de la Culture et de l’Identité canadienne et effectue donc un retour au cabinet. Il devient aussi responsable des Langues officielles. Le ministre de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, assumera quant à lui les responsabilités de lieutenant du Québec pour les libéraux. Le premier ...

LIRE LA SUITE
Patrice Mathieu devient préfet de la MRC Beauce-Centre

Publié le 27 novembre 2025

Patrice Mathieu devient préfet de la MRC Beauce-Centre

Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a été nommé préfet de la MRC Beauce-Centre pour un contrat de deux ans et son préfet suppléant est Patrick Mathieu, maire de la ville de Beauceville.  Il succède ainsi à Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor, qui n’a pas souhaité renouveler son mandat. « J’ai été élu préfet à la suite de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge