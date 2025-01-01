Un bilan parlementaire axé sur les enjeux économiques et régionaux

À l’occasion de la fin de la session parlementaire, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, dresse un bilan marqué par une présence soutenue en Chambre des communes et une défense active des enjeux touchant directement les citoyens et les entreprises de la région.

Au cours de la session, le député beauceron a posé 18 questions en Chambre, portant notamment sur le coût du logement, les tarifs douaniers, le phénomène des Chauffeurs inc., le bois d’œuvre, les travailleurs étrangers temporaires ainsi que le budget fédéral. Il a également interpellé directement le ministre des Transports, Steven MacKinnon, et la ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Mélanie Joly, sur des dossiers clés.

«Chaque question posée en Chambre avait un objectif clair: faire entendre la voix de la Beauce et obtenir des réponses concrètes du gouvernement sur des enjeux qui affectent notre économie et nos travailleurs», a souligné le député.

M. Groleau a aussi livré deux déclarations, l’une soulignant le décès de l’ancien député de Beauce, Normand Lapointe, et l’autre portant sur le budget fédéral. Par ailleurs, il a prononcé trois discours en Chambre, soit sur le budget ainsi que sur les projets de loi C-12 (Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada) et C-13 (Loi portant mise en œuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste).

«Il était important pour moi de rendre hommage à Normand Lapointe, qui a marqué la Beauce par son engagement et son amour de ses citoyens. Il m’a aussi encouragé à mes débuts en politique grâce à ses généreux conseils. Je lui en serai toujours reconnaissant», a-t-il ajouté.

En plus de son travail en Chambre, Jason Groleau a été mandaté par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, pour mener au Québec une série de discussions avec des entrepreneurs dans le cadre du Conseil pour la croissance économique. Ces rencontres ont eu lieu à Saint-Georges, Québec et Montréal. Il a aussi été nommé à l’étude du comité permanent des transports portant sur le phénomène des Chauffeurs inc., un enjeu majeur pour l’industrie du camionnage et pour l’équité envers les entreprises qui respectent les règles.

«Le dossier des Chauffeurs inc. nuit aux entreprises honnêtes et met de la pression sur les travailleurs. Ma participation à cette étude est essentielle pour faire avancer des solutions justes et applicables», a affirmé le député.

À l’aube de la prochaine session, Jason Groleau assure qu’il poursuivra son travail avec la même détermination.

«Je reste pleinement engagé à défendre les intérêts des Beauceronnes et des Beaucerons, que ce soit en Chambre, en comité ou sur le terrain», a-t-il conclu.