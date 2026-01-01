Trump annonce qu'il augmentera les droits douaniers mondiaux à 15%

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il augmentait ses droits de douane mondiaux à 15 %.

M. Trump avait signé vendredi un décret présidentiel visant à instaurer une taxe mondiale de 10% après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé illégale sa précédente mesure tarifaire.

Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, M. Trump a soutenu qu'il prenait cette décision parce que les pays «exploitaient les États-Unis depuis des décennies».

Il a ajouté que le nouveau taux des droits de douane resterait en vigueur en attendant de mettre en place des mesures légalement admissibles, «qui permettront de poursuivre le processus extrêmement fructueux visant à rendre à l'Amérique sa grandeur».

Une fiche d'information de la Maison-Blanche a précisé que les nouveaux droits de douane n'affecteraient pas les produits conformes à l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, connu sous le nom d'ACEUM.

Les droits de douane ne s'ajouteront pas non plus à certains secteurs, comme l'acier, l'aluminium et l'automobile, déjà soumis à des taux spécifiques.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne