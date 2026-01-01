Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com

Course à la chefferie de la CAQ: Bernard Drainville de passage en Beauce

durée 15h00
20 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus d'une centaine de partisans sont venus entendre le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, lors d'un rassemblement tenu ce jeudi soir, au Georgio Resto-Bar de Saint-Georges.

Le député de Lévis fait face à l'élue Christine Fréchette dans la course, qui connaîtra son aboutissement le 12 avril.

Rappelons que cette campagne a ceci de particulier qu'elle permettra de non seulement de choisir le nouveau leader d'un parti politique, mais aussi de désigner le premier ministre du Québec, en remplacement de François Legault, qui avait annoncé en janvier qu'il quitterait son poste après la désignation d'un successeur.

Lors de son passage dans la capitale beauceronne, M. Drainville était accompagné du député de Beauce-Sud, et triple ministre, Samuel Poulin, qui a été le tout premier membre du Cabinet a donner son appui au candidat. Un soutien qui est aussi venu rapidement de la part de son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Au préalable de la rencontre avec ses partisans, Bernard Drainville est passé dans le studio d'EnBeauce.com pour accorder une entrevue.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Lévis, et candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville.

 

 

 

 

