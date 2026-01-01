Beauce-Sud: Éric Duhaime présentera son candidat demain

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, sera à Saint-Georges demain matin, pour présenter le candidat qui portera les couleurs de sa formation politique dans Beauce-Sud, en vue des élections générales qui auront lieu au Québec en octobre 2026.

Le geste de commencer en Beauce les annonces en vue du scrutin automnal n'est pas anodin, puisque que c'est dans la région que le PCQ avait obtenu ses meilleurs performances lors de l'élection générale du 3 octobre 2022.

En effet, ses deux candidats avaient été les plus performants et avaient presque délogé les députés sortants de la Coalition Avenir Québec, Samuel Poulin l'emportant dans Beauce-Sud avec une mince majorité de 428 voix, devant Me Jonathan Poulin, alors que Luc Provençal avait dû se contenter d'une faible avance de 202 votes devant Olivier Dumais, dans Beauce-Nord.

On verra demain si le chef renouvellera sa confiance envers l'avocat Poulin pour faire à nouveau campagne dans Beauce-Sud, lui qui est resté dans la garde rapprochée d'Éric Duhaime en tant que porte-parole du parti en matière de justice.

Dans une entrevue vidéo exclusive qu'il avait accordée à EnBeauce.com peu avant Noël, le leader avait rappelé que la performance de son parti en 2022 avait été faite avec peu de moyens, mais que le portrait était complètement différent pour le scrutin de l'automne prochain. La machine conservatrice québécoise est maintenant «professionnalisée», avec près de 70 000 membres et «de l'argent en masse» pour mener une campagne sur tous les fronts, avait-il affirmé.

Les dirigeants du PCQ n'ont pas indiqué à quel moment ils dévoileront le nom de la personne qui se présentera dans Beauce-Nord. Des sources ont fait savoir à EnBeauce.com que l'ex-mairesse de Vallée-Jonction, Patricia Drouin, serait intéressée. En 2022, c'est le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, qui était le porte-drapeau. Lui aussi est très actif avec la formation politique, à titre de président de la Commission de l'organisation du PCQ.

Dans Beauce-Nord, la CAQ devra aussi trouver un remplaçant au député Luc Provençal, qui ne sollicitera pas de 3e mandat, selon toute vraisemblance.