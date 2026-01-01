Nous joindre
Élections provinciales 2026

PCQ: Jonathan Poulin à nouveau candidat dans Beauce-Sud

durée 12h15
7 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Sans grande surprise, c'est Jonathan Poulin qui sera candidat conservateur dans la circonscription de Beauce-Sud, pour l'élection provinciale de l'automne 2026.

L’annonce officielle a été faite en conférence de presse, ce matin à Saint-Georges, en présence du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

C'est sur recommandation de l’association conservatrice locale, présidée par Martin St-Laurent et qui compte 1655 membres, que l'avocat a été proposé pour une 2e campagne, lui qui avait presque délogé le député de la CAQ, Samuel Poulin, élu avec une mince majorité de 428 voix en 2022. 

«Je veux récompenser les candidats et les candidates qui ont fait une très bonne campagne en 2022 et qui, depuis plus de trois ans, sont restés très actifs [...] à défendre les idées du parti conservateur sur le terrain», a déclaré M. Duhaime.

Le Beauceron, qui est conseiller senior aux Affaires juridiques et conformité au sein d’une institution financière, et chroniqueur à la station radiophonique CHOI FM, a justement rappelé qu'il n'avait pas cessé de faire campagne depuis le dernier scrutin. Il est resté dans la garde rapprochée d'Éric Duhaime en tant que porte-parole du parti en matière de justice.

«Mon adversaire, ce n'est pas Samuel Poulin, c'est François Legault [...] Après près de huit ans de CAQ, trop de familles n’arrivent plus à payer l’épicerie, trop de jeunes ne peuvent même plus rêver d’une maison, et trop de malades ne parviennent toujours pas à se faire soigner», a dit essentiellement le candidat.

Outre l'amélioration de ces trois volets, Jonathan Poulin veut alléger les contraintes gouvernementales et la paperasserie imposées aux entreprises. Il présentera également  des propositions favorisant les activités sportives. Là-dessus, il veut réactiver le projet de construction d'un soccerplex à Saint-Georges.

Enfin, le candidat est fin prêt à faire campagne, cette fois avec une équipe de bénévoles plus expérimentée et une caisse électorale bien remplie. Selon les projections de l'agrégateur de sondages Qc125.com, en date du 19 décembre, le PCQ l'emporterait dans Beauce-Sud avec  45% des voix, bien devant la CAQ (24%).

Par ailleurs, il n'a pas réfuté avoir voulu se présenter comme candidat conservateur fédéral, lors du scrutin du 28 avril dernier, en place et lieu du député Richard Lehoux. «J'avais dit que oui, je pouvais avoir un intérêt, mais dès que j'ai eu des confirmations que le parti ne prévoyait pas ouvrir la porte et que le député allait se représenter [...] pour moi, ça a été terminé», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Il n'estime toutefois pas être responsable de la décision surprise de dernière minute de M. Lehoux de ne finalement pas se représenter.

Pour la candidature dans Beauce-Nord, il faudra attendre, a signalé le chef du parti. Si M. Duhaime applique les mêmes critères de «récompense» et d'«implication active» au sein du parti, le poste devrait revenir à nouveau au maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais. À moins que le leader se réserve ce comté pour lui-même. «Je n'ai pas encore pris de décision où je vais me présenter», a-t-il dit.

