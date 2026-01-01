La ministre Geneviève Guilbault quitterait la vie politique à la fin de son mandat

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, annoncerait sous peu qu'elle quittera la vie politique à la fin de son mandat, selon ce que rapporte La Presse. Elle en ferait l'annonce dimanche, selon le quotidien.

Mme Guilbault renoncerait ainsi à succéder au premier ministre François Legault, qui a annoncé son départ la semaine dernière, dès qu'un successeur sera choisi à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Geneviève Guilbault était une étoile montante au sein de la CAQ depuis huit ans. Elle a été vice-première ministre du Québec de 2022 à septembre dernier. L'étoile de celle qui a aussi été ministre des Transports et de la Mobilité durable a notamment pâli lors des révélations liées au fiasco de SAAQclic devant la commission Gallant.

Plusieurs médias rapportent que Mme Guilbault a été avisée que le rapport final du commissaire Denis Gallant, attendu d'ici le 13 février, la citerait pour «mauvaise conduite», ainsi que des membres de son cabinet. Geneviève Guilbault avait d'ailleurs perdu son portefeuille aux Transports dans la foulée des révélations de la commission Gallant sur les dépassements de coûts du virage numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), d'environ 500 millions $, selon un rapport de la Vérificatrice générale du Québec de février 2025, faisant passer la facture du projet à 1,1 milliard $.

Geneviève Guilbault a été élue députée de la circonscription de Louis-Hébert, dans la région de la Capitale-Nationale, pour la première fois, lors de l'élection partielle du 2 octobre 2017, puis réélue aux élections générales de 2018 et 2022.