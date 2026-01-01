Deux préfets de la Beauce s'associent à un projet de loi du Parti conservateur du Québec

Les préfets des MRC Beauce-Centre, et de La Nouvelle-Beauce, sont venus appuyer un projet de loi initié par le Parti conservateur du Québec (PCQ).

En effet, les maires Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne), et Olivier Dumais (Saint-Lambert-de-Lauzon) accompagnaient ce matin, à l'Assemblée nationale du Québec, la députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, qui a procédé au dépôt du projet de loi n° 592, intitulé Loi sur la régionalisation de l’immigration afin d’instituer des tables régionales de l’immigration et d’affirmer le rôle des régions dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Le tout en présence du chef de la formation politique, Éric Duhaime.

«Ce n'est pas une question de parti politique. C'est pour appuyer nos travailleurs étrangers et nos entreprises. Quand on m'a parlé du projet de loi, j'étais d'accord parce qu'il faut que ça bouge», a commenté le préfet Mathieu lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, sur le chemin du retour, avec son collègue de La Nouvelle-Beauce. «Le dossier stagne au gouvernement (du Québec). Y'a rien qui se passe. Il faut donner une chance à nos entreprises», a ajouté Olivier Dumais.

La proposition législative du PCQ vise à redonner aux régions une place centrale dans la planification de l’immigration au Québec. Il prévoit notamment la création d’une table régionale de l’immigration dans chaque région administrative, composée notamment des élus municipaux, des représentants des MRC, des communautés autochtones ainsi que du ministre responsable de la région.

De même, le document présente une clause de droit acquis, permettant aux personnes immigrantes de poursuivre leur processus vers la résidence permanente, selon les règles en vigueur à leur arrivée. Cette disposition viendrait ainsi réduire l’incertitude créée par l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), tel que le demandent toutes les parties prenantes, aux dires du chef Duhaime.

Le projet de loi modifie également plusieurs lois afin d’intégrer formellement l’immigration parmi les compétences municipales et de renforcer le rôle des communautés métropolitaines et des municipalités dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes.

Les deux hommes évaluent que la démarche de ce matin aurait fait «bouger un peu» le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui est en charge du dossier.

Signalons que le président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, qui est également préfet de la MRC Lotbinière et maire de Val-Alain, Daniel Turcotte, participait aussi à l'événement de ce matin.