Un «désastre politique vert» dans le milieu scolaire, dit Éric Duhaime

Venu passer la journée en Beauce pour rencontrer divers intervenants du milieu, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dénoncé ce qu’il qualifie de «désastre politique vert» du gouvernement de la CAQ, dans le milieu scolaire

C'est du moins ce qu'il a déclaré en mêlée de presse aux représentants des médias régionaux, à l'issue de ses entretiens du jour, en compagnie du candidat conservateur dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin.

Il s'en est d'abord pris au programme d'électrification «forcée» des autobus scolaires: «L'électrification des transports scolaires, c'est une erreur. Le Québec voulait être le premier endroit au monde où on aurait 100% des bus électriques avec les "bumpers" bleus Malheureusement, les contribuables québécois ont englouti. 450 millions de dollars [...] Ça a conduit à la faillite de Lyon électrique», a signalé le chef de la formation politique, qui a aussi rappelé les problèmes d'autonomie des véhicules, particulierement en région.

De son côté, le candidat Poulin a fait savoir que le Centre de services scolaires Beauce-Etchemin avait annoncé plusieurs ajustements aux services de transport scolaire, notamment la suppression de certains circuits, et une diminution des services pour les enfants de parents séparés, le tout en raison d'une enveloppe budgétaire insuffisante. «Nos services (scolaires) doivent répondre aux besoins des familles. Et là on se rend compte qu'avec deux millions de plus par année, on pourrait ne pas avoir ces coupures-là. On invite le gouvernement à réinvestir, puis à revoir ces priorités à ce niveau», a-t-il fait remarquer.

Les deux hommes ont aussi eu des entretiens en tête-à-tête avec les mairesses de Sainte-Marie et de Saint-Georges. Sans révéler toute la teneur des discussions, il appert que Manon Bougie aimerait bien un allègement de toute la paperasserie gouvernementale, alors que Luce Lacroix s'inquiète de l'imposition possible des nouvelles cartes de zones inondables.

Le mois dernier, la Ville de Saint-Georges est revenu à la charge avec son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité. Questionné par EnBeauce.com à ce sujet, Jonathan Poulin a déclaré, advenant son élection comme député, qu'il appuierait le financement de l'installation sportive, avant la construction d'une salle de spectacles.

De même, le duo conservateur a discuté avec des représentants du CDC Beauce-Etchemins et du Carrefour d'emploi de Beauce-Sud. «Vous savez qu'il y a une grogne dans le milieu communautaire, à l'heure actuelle. C'est toujours plus facile. au gouvernement du Québec de couper des organismes communautaires, que de couper des fonctionnaires [...] et dans la bureaucratie qui est beaucoup trop lourde», a déploré M. Duhaime.

Finalement, le leader de la formation politique annoncera seulement après la fin de la course à la chefferie de la CAQ, dans quelle circonscription il sollicitera l'appui des électeurs. Il ne reste que trois comtés où les candidats ne sont pas déterminés: Portneuf, Bellechasse et ... Beauce-Nord! «La porte est pas fermée», a conclu Éric Duhaime, qui a rappelé qu'il voulait se présenter en région.