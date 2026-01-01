Coalition avenir Québec
La ministre Sonia LeBel ne se représentera pas en 2026
Par La Presse Canadienne
La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, ne se représentera pas en 2026 et renonce ainsi à se présenter à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).
Mme LeBel, une membre influente du gouvernement Legault depuis 2018, a expliqué lundi dans un message partagé sur le réseau X qu'elle avait pris la décision pendant les Fêtes de «tourner la page» sur la vie politique.
Elle dit avoir repris sa réflexion lorsque le premier ministre François Legault a annoncé sa démission la semaine dernière.
«Après mûre réflexion et de longues conversations avec ma famille, mes amis et mes collègues, j'en reviens à la conclusion que le temps est venu de me retirer de la vie politique à la fin du présent mandat», a-t-elle soutenu.
Elle assure qu'elle ne «claque pas la porte», mais qu'elle «tournera la page avec reconnaissance et enthousiasme pour la suite».
Mme LeBel a emboîté le pas à une autre ministre influente du gouvernement, Geneviève Guilbault, qui a annoncé dimanche son retrait de la vie politique en 2026.
Sonia LeBel s'était fait connaître des Québécois lorsqu'elle était procureure en chef de la commission Charbonneau. Elle s'était jointe à la CAQ en 2017, et s'était fait élire pour la première fois en 2018 dans la circonscription de Champlain.
Elle a assumé plusieurs responsabilités importantes au fil du temps, dont ministre de la Justice et présidente du Conseil du trésor.
Les élections québécoises sont prévues en octobre 2026.
La Presse Canadienne