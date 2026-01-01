La ministre Sonia LeBel ne se représentera pas en 2026

Nous joindre
Par La Presse Canadienne

La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, ne se représentera pas en 2026 et renonce ainsi à se présenter à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Mme LeBel, une membre influente du gouvernement Legault depuis 2018, a expliqué lundi dans un message partagé sur le réseau X qu'elle avait pris la décision pendant les Fêtes de «tourner la page» sur la vie politique.

Elle dit avoir repris sa réflexion lorsque le premier ministre François Legault a annoncé sa démission la semaine dernière.

«Après mûre réflexion et de longues conversations avec ma famille, mes amis et mes collègues, j'en reviens à la conclusion que le temps est venu de me retirer de la vie politique à la fin du présent mandat», a-t-elle soutenu.

Elle assure qu'elle ne «claque pas la porte», mais qu'elle «tournera la page avec reconnaissance et enthousiasme pour la suite».

Mme LeBel a emboîté le pas à une autre ministre influente du gouvernement, Geneviève Guilbault, qui a annoncé dimanche son retrait de la vie politique en 2026.

Sonia LeBel s'était fait connaître des Québécois lorsqu'elle était procureure en chef de la commission Charbonneau. Elle s'était jointe à la CAQ en 2017, et s'était fait élire pour la première fois en 2018 dans la circonscription de Champlain.

Elle a assumé plusieurs responsabilités importantes au fil du temps, dont ministre de la Justice et présidente du Conseil du trésor.

Les élections québécoises sont prévues en octobre 2026.

La Presse Canadienne

