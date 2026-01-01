Chefferie de la CAQ: Luc Provençal se prononcera après le caucus de la rentrée

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, fixera son choix sur son candidat favori à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, après le caucus de la rentrée qui se tient ces jours-ci.

«Vous allez m’entendre prochainement. J’ai parlé avec Christine [Fréchette] et Bernard [Drainville]. On s’en va en rencontre pendant trois jours de temps, vous aurez ma réponse par la suite», a-t-il déclaré en mêlée de presse lundi, lors d'un événement à Vallée-Jonction.

Ses collègues de Beauce-Sud et de Lotbinière-Frontenac, Samuel Poulin et Isabelle Lecours, ont déjà annoncé qu'ils étaient derrière le député de Lévis, Bernard Drainville, qui a confirmé samedi qu'il voulait succéder à François Legault.

Quant aux élections de l'automne prochain, le député a surpris en annonçant qu'il était toujours en réflexion sur son avenir politique, puisque la course à la chefferie est venue «mêler les cartes.»

Dans Beauce-Sud, Samuel Poulin a confirmé voilà quelques mois qu'il solliciterait un 3e mandat. Il connaît déjà l'un de ses adversaires pour le scrutin du 5 octobre. Il s'agit de Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec.