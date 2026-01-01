Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Assemblée nationale

Chefferie de la CAQ: Luc Provençal se prononcera après le caucus de la rentrée

durée 10h00
27 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, fixera son choix sur son candidat favori à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, après le caucus de la rentrée qui se tient ces jours-ci.

«Vous allez m’entendre prochainement. J’ai parlé avec Christine [Fréchette] et Bernard [Drainville]. On s’en va en rencontre pendant trois jours de temps, vous aurez ma réponse par la suite», a-t-il déclaré en mêlée de presse lundi, lors d'un événement à Vallée-Jonction.

Ses collègues de Beauce-Sud et de Lotbinière-Frontenac, Samuel Poulin et Isabelle Lecours, ont déjà annoncé qu'ils étaient derrière le député de Lévis, Bernard Drainville, qui a confirmé samedi qu'il voulait succéder à François Legault.

Quant aux élections de l'automne prochain, le député a surpris en annonçant qu'il était toujours en réflexion sur son avenir politique, puisque la course à la chefferie est venue «mêler les cartes

Dans Beauce-Sud, Samuel Poulin a confirmé voilà quelques mois qu'il solliciterait un 3e mandat. Il connaît déjà l'un de ses adversaires pour le scrutin du 5 octobre. Il s'agit de Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Chefferie de la CAQ: Samuel Poulin appuie Bernard Drainville

Publié le 23 janvier 2026

Chefferie de la CAQ: Samuel Poulin appuie Bernard Drainville

Quelques jours après l'annonce de la démission du premier ministre François Legault, le 14 janvier, la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) commence à se dessiner. En Beauce, le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin, a confirmé son appui à Bernard ...

LIRE LA SUITE
Le Parti Québécois tiendra son caucus de la rentrée en Beauce

Publié le 22 janvier 2026

Le Parti Québécois tiendra son caucus de la rentrée en Beauce

Le Parti Québécois tiendra son caucus de la rentrée parlementaire en Beauce la semaine prochaine. En effet, le chef, Paul St-Pierre Plamondon, et tous ses députés se réuniront du mercredi 28 janvier au vendredi 30 janvier au Centre des congrès Le Georgesville, de Saint-Georges. En soirée du 29 janvier, il y aura une assemblée citoyenne où le ...

LIRE LA SUITE
La ministre Sonia LeBel ne se représentera pas en 2026

Publié le 19 janvier 2026

La ministre Sonia LeBel ne se représentera pas en 2026

La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, ne se représentera pas en 2026 et renonce ainsi à se présenter à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ). Mme LeBel, une membre influente du gouvernement Legault depuis 2018, a expliqué lundi dans un message partagé sur le réseau X qu'elle avait pris la décision pendant les Fêtes de «tourner la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge