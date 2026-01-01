Le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

Le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars, soit avant l’élection de la personne qui succédera à François Legault à la tête du gouvernement.

Le prochain chef de la Coalition avenir Québec, qui deviendra de facto premier ministre, sera choisi le 12 avril par les membres caquistes.

M. Girard estime toutefois que présenter le budget avant le 31 mars «permet d’assurer la continuité des services publics et d’offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude».

Le ministre des Finances assure que les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été consultés lors du processus. Lors d’une entrevue sur le plateau d’ICI RDI, vendredi matin, il a laissé entendre que les deux candidats «endossent les choix du gouvernement».

Pour son dernier budget avant les élections générales, prévues en octobre prochain, M. Girard promet un document «sobre et ciblé».

Il proposera des «gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois», tout en maintenant une «gestion responsable» des finances publiques.

«Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l’État et des investissements en infrastructures», a souligné M. Girard dans un communiqué.

«La poursuite de l’amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l’équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités», a-t-il précisé.

Pas de promesses électorales

Il y a quelques semaines, à Montréal, M. Girard avait assuré que les enjeux qui préoccupent les Québécois seraient adressés dans le prochain budget.

«On est très sensibles aux problèmes sociaux qui sont importants, tels que les besoins des banques alimentaires, pour les femmes victimes de violence conjugale, l’itinérance», avait-il mentionné le 14 février.

«Quant au coût de la vie, je pense que notre gouvernement a prouvé, avec des baisses d’impôts et des plafonnements de tarifs, que ça faisait partie de nos priorités. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans cette lignée», avait-il ajouté.

Malgré tout, pas question de présenter un budget à saveur électoraliste, a-t-il tranché vendredi lors de son entrevue accordée à RDI.

«Il n’y aura pas de promesses électorales ou de choses comme ça. On est vraiment dans la gestion responsable de l’État. On sait qu’on est dans un plan de retour à l’équipe budgétaire et on poursuit ça», a affirmé M. Girard.

Il s’agira du huitième budget présenté par Eric Girard.

Selon la plus récente mise à jour économique du gouvernement, le déficit prévu cette année est de 12,4 milliards $, incluant les versements au Fonds des générations, soit plus bas que les 13,6 milliards $ anticipés dans le budget présenté au printemps 2025.

L’automne dernier, le gouvernement avait réitéré l’objectif d’un retour à l’équilibre budgétaire en 2029-2030.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne