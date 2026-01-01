Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un document «sobre et ciblé», dit le ministre Girard

Le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

durée 13h00
6 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars, soit avant l’élection de la personne qui succédera à François Legault à la tête du gouvernement.

Le prochain chef de la Coalition avenir Québec, qui deviendra de facto premier ministre, sera choisi le 12 avril par les membres caquistes.

M. Girard estime toutefois que présenter le budget avant le 31 mars «permet d’assurer la continuité des services publics et d’offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude».

Le ministre des Finances assure que les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été consultés lors du processus. Lors d’une entrevue sur le plateau d’ICI RDI, vendredi matin, il a laissé entendre que les deux candidats «endossent les choix du gouvernement».

Pour son dernier budget avant les élections générales, prévues en octobre prochain, M. Girard promet un document «sobre et ciblé».

Il proposera des «gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois», tout en maintenant une «gestion responsable» des finances publiques.

«Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l’État et des investissements en infrastructures», a souligné M. Girard dans un communiqué.

«La poursuite de l’amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l’équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités», a-t-il précisé.

Pas de promesses électorales

Il y a quelques semaines, à Montréal, M. Girard avait assuré que les enjeux qui préoccupent les Québécois seraient adressés dans le prochain budget.

«On est très sensibles aux problèmes sociaux qui sont importants, tels que les besoins des banques alimentaires, pour les femmes victimes de violence conjugale, l’itinérance», avait-il mentionné le 14 février.

«Quant au coût de la vie, je pense que notre gouvernement a prouvé, avec des baisses d’impôts et des plafonnements de tarifs, que ça faisait partie de nos priorités. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans cette lignée», avait-il ajouté.

Malgré tout, pas question de présenter un budget à saveur électoraliste, a-t-il tranché vendredi lors de son entrevue accordée à RDI.

«Il n’y aura pas de promesses électorales ou de choses comme ça. On est vraiment dans la gestion responsable de l’État. On sait qu’on est dans un plan de retour à l’équipe budgétaire et on poursuit ça», a affirmé M. Girard.

Il s’agira du huitième budget présenté par Eric Girard.

Selon la plus récente mise à jour économique du gouvernement, le déficit prévu cette année est de 12,4 milliards $, incluant les versements au Fonds des générations, soit plus bas que les 13,6 milliards $ anticipés dans le budget présenté au printemps 2025.

L’automne dernier, le gouvernement avait réitéré l’objectif d’un retour à l’équilibre budgétaire en 2029-2030.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un «désastre politique vert» dans le milieu scolaire, dit Éric Duhaime

Publié le 4 mars 2026

Un «désastre politique vert» dans le milieu scolaire, dit Éric Duhaime

Venu passer la journée en Beauce pour rencontrer divers intervenants du milieu, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dénoncé ce qu’il qualifie de «désastre politique vert» du gouvernement de la CAQ, dans le milieu scolaire C'est du moins ce qu'il a déclaré en mêlée de presse aux représentants des médias régionaux, à l'issue de ...

LIRE LA SUITE
Sondage Léger: les libéraux et les péquistes désormais nez à nez

Publié le 4 mars 2026

Sondage Léger: les libéraux et les péquistes désormais nez à nez

Le Parti libéral du Québec (PLQ) de Charles Milliard et le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon seraient désormais au coude-à-coude dans les intentions de vote. C'est ce que suggère le sondage Léger-Le Journal-TVA publié mercredi, qui donne 30 % des appuis au PLQ et 31 % au PQ. Il s'agit d'une remontée significative pour les ...

LIRE LA SUITE
Deux préfets de la Beauce s'associent à un projet de loi du Parti conservateur du Québec

Publié le 26 février 2026

Deux préfets de la Beauce s'associent à un projet de loi du Parti conservateur du Québec

Les préfets des MRC Beauce-Centre, et de La Nouvelle-Beauce, sont venus appuyer un projet de loi initié par le Parti conservateur du Québec (PCQ). En effet, les maires Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne), et Olivier Dumais (Saint-Lambert-de-Lauzon) accompagnaient ce matin, à l'Assemblée nationale du Québec, la députée indépendante de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge