Course à la chefferie

Le Parti libéral du Québec refuse la candidature de Mario Roy

durée 12h40
29 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Parti libéral du Québec aurait refusé la candidature du Beauceron Mario Roy pour la course à la chefferie de la formation politique.

C'est du moins ce que rapporte La Presse et Radio-Canada, en dernière heure.

Joint au téléphone ce midi par EnBeauce.com, le principal intéressé n'avait reçu aucune information en ce sens de la part des responsables du PLQ.

Il n'a pas voulu commenter davantage, tant qu'il n'aura pas parlé avec les instances du parti. 

La phase des mises en candidature se termine le 13 février. Chaque personne souhaitant être reconnue candidat devait recueillir les signatures de 750 membres en règle provenant d’au moins 70 comtés et de 12 régions, ainsi que verser une somme totale non remboursable de 30 000 $.

Rappelons que M. Roy cumulait déjà une dette de 18 000 $, enregistrée lors de sa participation à la course précédente.

Au téléphone, l'agriculteur de Saint-Jules a laissé entendre que la cueillette de fonds n'était «pas facile.»

D'autres détails à venir.

