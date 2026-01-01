Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En vue des élections provinciales

Manon Bougie et Samuel Poulin échangent sur les priorités à Saint-Georges

durée 16h15
2 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le cadre de l’année électorale provinciale et en lien avec l’appel à la mobilisation de l’Union des municipalités du Québec, la mairesse de Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, a rencontré le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, afin de lui présenter les priorités pour la Ville et échanger sur celles-ci.

Comme l’ensemble des municipalités du Québec, la Ville de Saint-Georges se prépare à cette échéance électorale en sensibilisant les élus actuels et les candidats éventuels aux projets qui lui permettront de poursuivre son développement afin de répondre aux besoins de sa population et de la région.

Lors de cette rencontre, la mairesse a abordé les enjeux suivants :
- l’importance du prolongement de l’autoroute 73 en direction sud;
- l’importance des travailleurs étrangers temporaires dans notre réalité régionale;
- la hausse marquée du coût des infrastructures et le financement des projets sportifs et culturels d’envergure;
- la révision du modèle de fiscalité et de financement municipal.

« Ville de Saint-Georges poursuit sa progression fulgurante, comme en témoignent les 352 unités de logement ajoutées en 2025 et les 354 unités construites l’année précédente. Davantage de citoyens signifient davantage de besoins. Pôle économique d’importance au Québec, Ville de Saint-Georges compte poursuivre sur sa lancée et invite tous les élus à appuyer la volonté du milieu qu’ils représentent », a souligné la mairesse de Ville de Saint- Georges, Manon Bougie.

En cette année électorale provinciale, la mairesse de Ville de Saint-Georges Manon Bougie acceptera de rencontrer les représentants et candidats de tous les partis politiques qui solliciteront un entretien avec elle afin de présenter et de discuter des enjeux de la Ville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quelque 125 partisans venus entendre le chef du Parti Québécois

Publié le 31 janvier 2026

Quelque 125 partisans venus entendre le chef du Parti Québécois

Environ 125 militants et partisans de la région sont venus entendre le discours du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d'un assemblée citoyenne qui s'est tenue ce jeudi 29 janvier au Centre des congrès Le Georgesville. « C'est loin d'être impossible qu'on fasse une percée en Beauce pour la raison suivante: on est différent. ...

LIRE LA SUITE
Mario Roy toujours en marche pour déposer sa candidature

Publié le 31 janvier 2026

Mario Roy toujours en marche pour déposer sa candidature

L'aspirant candidat à la chefferie du Parti Libéral du Québec, Mario Roy, poursuit ses démarches afin de remplir les conditions de la course à la date limite de dépôt du 13 février prochain. C'est ce que le principal intéressé a laissé savoir dans un message courriel, envoyé hier soir, «pour éliminer la confusion des dernières heures sur ma ...

LIRE LA SUITE
Poilievre obtient le soutien de 87 % des délégués conservateurs

Publié le 31 janvier 2026

Poilievre obtient le soutien de 87 % des délégués conservateurs

Le leadership de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada est bien en selle, voire très solide, selon ce que démontrent les 87,4 % d’appuis qu’il a obtenus lors d’un vote de confiance obligatoire des délégués de son parti réunis vendredi au congrès national du parti à Calgary. Le vote de confiance s’est ouvert vers 20h, heure ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge