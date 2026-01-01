Manon Bougie et Samuel Poulin échangent sur les priorités à Saint-Georges

Dans le cadre de l’année électorale provinciale et en lien avec l’appel à la mobilisation de l’Union des municipalités du Québec, la mairesse de Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, a rencontré le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, afin de lui présenter les priorités pour la Ville et échanger sur celles-ci.

Comme l’ensemble des municipalités du Québec, la Ville de Saint-Georges se prépare à cette échéance électorale en sensibilisant les élus actuels et les candidats éventuels aux projets qui lui permettront de poursuivre son développement afin de répondre aux besoins de sa population et de la région.

Lors de cette rencontre, la mairesse a abordé les enjeux suivants :

- l’importance du prolongement de l’autoroute 73 en direction sud;

- l’importance des travailleurs étrangers temporaires dans notre réalité régionale;

- la hausse marquée du coût des infrastructures et le financement des projets sportifs et culturels d’envergure;

- la révision du modèle de fiscalité et de financement municipal.

« Ville de Saint-Georges poursuit sa progression fulgurante, comme en témoignent les 352 unités de logement ajoutées en 2025 et les 354 unités construites l’année précédente. Davantage de citoyens signifient davantage de besoins. Pôle économique d’importance au Québec, Ville de Saint-Georges compte poursuivre sur sa lancée et invite tous les élus à appuyer la volonté du milieu qu’ils représentent », a souligné la mairesse de Ville de Saint- Georges, Manon Bougie.

En cette année électorale provinciale, la mairesse de Ville de Saint-Georges Manon Bougie acceptera de rencontrer les représentants et candidats de tous les partis politiques qui solliciteront un entretien avec elle afin de présenter et de discuter des enjeux de la Ville.