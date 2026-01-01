Nous joindre
Lettre ouverte du député Samuel Poulin

Un premier ministre dans notre région

durée 12h00
10 février 2026
Par Salle des nouvelles

Nous reproduisons l'intégrale d'une lettre ouverte du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dans laquelle il invoque les raisons de son appui à Bernard Drainville, dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec.

Le 12 avril prochain, le Québec aura un nouveau premier ministre. Un moment rare dans notre histoire collective puisque ce sont les membres et les nouveaux membres de la Coalition Avenir Québec qui vont choisir, et ce en prenant votre carte d’ici le 13 mars.

J’ai été le premier des ministres au Québec à appuyer clairement M. Bernard Drainville, et ce à la suite d’une profonde réflexion. Pour trois raisons distinctes.

Premièrement, pour ses idées de centre-droit, assumées, comprises et qui remettent en question le statu quo. Son discours de lancement de campagne est le meilleur que j’ai vu depuis des années au Québec.

Deuxièmement, car il est capable de connecter avec les Québécois. Pour le côtoyer activement, il s’agit d’un homme investi, studieux et proche du vrai monde. La politique doit aussi être une affaire de cœur.

Troisièmement, pour les régions. Il est député de Lévis. Il a passé sa vie à parcourir les régions du Québec comme journaliste, comme ministre et à s’intéresser sincèrement à une multitude de sujets.

Pour moi, il s’agit aussi du candidat qui est capable d’opérer de vrais changements, comme le cellulaire en classe, la laïcité dans les écoles ou la réforme du financement des partis politiques. Une intégrité connue et reconnue.

La dernière fois que Chaudière-Appalaches a eu un premier ministre, il faut remonter en 1878 avec Henri-Gustave Joly de Lotbinière et avec Adélard Godboult dans l'Islet en 1944. Plus de 148 ans. Bien qu’il eût des racines dans notre région, Louis-Alexandre Taschereau était député de Montmorency à Québec. Plus globalement, si j’inclus la Capitale-Nationale, le plus récent premier ministre à venir de notre région remonte à M. Jean Lesage lors de la Révolution tranquille.

Comme militant, député et ministre détenant un portefeuille économique, en plus d’être le nouveau ministre responsable de Chaudière-Appalaches, je ne peux qu’entrevoir très positivement l’élection de M. Bernard Drainville pour notre région.

Je l’ai vu travailler avec force pour la relance du Chantier maritime Davie, qui sera un fer de lance important pour la défense en Amérique du Nord. Je l’ai vu trouver des solutions pour nos petites et moyennes entreprises dans la crise des tarifs de Donald Trump. Je sais ce dont il est capable et je sais que Chaudière-Appalaches peut en profiter pleinement dans les prochaines années.

Samuel Poulin 

Député de Beauce-Sud
Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Ministre responsable de la Jeunesse 
Ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

