Mario Roy a l'intention d'être candidat dans Beauce-Nord

Malgré ses démêlés avec les dirigeants du parti, et le fait qu'il considère le nouveau chef de la formation politique comme un souverainiste, l'agriculteur Mario Roy a l'intention de se présenter comme candidat du Parti libéral du Québec, dans Beauce-Nord, en vue du scrutin de l'automne.

C'est du moins ce qu'il a confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com, au lendemain de la fermeture officielle des candidatures de la course à la chefferie, celle de Charles Milliard ayant été jugée la seule «recevable» par le Comité électoral pour le désigner comme nouveau leader.

Rappelons que le résident de Saint-Jules avait annoncé, le 13 janvier dernier, qu'il se lançait pour la 2e fois dans la course, lui qui avait terminé 5e et bon dernier lors du congrès de juin 2025.

Le 29 janvier, une nouvelle a coulé dans les médias, signalant que le Parti libéral du Québec aurait refusé la candidature du Beauceron, deux semaines avant la date de clôture du 13 février, «une déclaration mensongère», aux dires du principal intéressé, qui a poursuivi ses démarches comme aspirant candidat.

Dans un communiqué de presse émis hier, à quelques heures de la limite du dépôt, M. Roy demandait au parti «de me reconnaitre comme candidat officiel sans condition afin d’avoir un véritable débat d’idée.»

Selon les données d'Élection Québec, il n'aurait recueilli que 250 $ sur les 30 000 $ requis pour soumettre son nom. Par ailleurs, il traîne encore une dette d'environ 13 000 $, de la course précédente, pour laquelle il a un délai de trois ans pour le remboursement.

S'il trouve «malheureux» qu'il y ait eu «des embûches» dans sa démarche, qu'il ne regrette pas d'avoir entreprise, il veut quand même être le porte-étendard de son parti dans la circonscription, notamment pour s'assurer que le PLQ reste une entité d'orientation «fédéraliste».

Il avoue toutefois qu'il devra s'en remettre aux prérogatives du chef de décider qui formera son équipe électorale.