Scène fédérale

Le député Jason Groleau demande de mettre fin au chaos en immigration

23 février 2026
Par Salle des nouvelles

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, demande au gouvernement de mettre fin au chaos libéral en immigration et d’apporter des ajustements pour aider les petites et moyennes entreprises dans les régions du Québec.

«Depuis mon élection comme député conservateur fédéral de Beauce, j’ai eu l’occasion de rencontrer des centaines de petites et moyennes entreprises à travers les régions du Québec. Le constat des entreprises est clair: Mark Carney et les libéraux ont brisé notre système d’immigration, poussé le Québec au point de rupture et imposé des délais déraisonnables à nos PME», affirme l'élu, par voie de communiqué de presse.

Il rappelle qu'il y a quelques mois, les libéraux ont subitement modifié les règles relatives aux permis et aux seuils pour les travailleurs étrangers temporaires (TET). Ces changements hâtifs dans l’application des règles et des seuils ont imposé «des délais déraisonnables» aux entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches et de plusieurs régions du Québec aux prises avec un faible taux de chômage.

«À noter qu’il y a actuellement environ 600 0000 résidents non permanents sur le territoire québécois. La hausse incontrôlée du nombre de demandeurs d’asile en raison de la mauvaise gestion des libéraux, notamment en invitant le monde entier à venir s’installer au Canada à partir du chemin Roxham, exerce une pression sans précédent sur nos services publics en plus d’aggraver la crise du logement et de compliquer les délais administratifs pour les PME», poursuit le député Groleau

Ainsi, pour donner de la prévisibilité à aux PME dans les régions où le taux de chômage est inférieur à 5,5%, il propose de renouveler le statut de tous les travailleurs étrangers temporaires qui sont actuellement en emploi pour une période de 5 ans.

«Les nouvelles règles imposées soudainement par les libéraux appliquent une forte pression sur les entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches. C’est pourquoi l’équipe conservatrice du Québec demande aux libéraux d’appliquer notre suggestion pour donner plus de prévisibilité à nos PME. Il est urgent d’agir», a conclu le député fédéral de Beauce.

