Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Amendements de la loi no11

Des prêts-à-boire à base d'alcool bientôt dans les épiceries

durée 12h00
25 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs amendements ont été ajoutés au projet de loi no 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, dont l'autorisation de vente de prêts-à-boire à base d'alcool ou de spiritueux en épicerie.

Ces modifications ont été annoncées ce mardi par le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, à ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, et l'adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Geneviève Hébert.

Parmi les nouvelles mesures phares du projet de loi, on compte également l'autorisation pour des recycleurs automobiles certifiés d'installer des modules de sacs gonflables non déployés.

Un projet de loi porteur pour les régions

Depuis le dépôt initial du projet de loi, en décembre dernier, le gouvernement a entendu les demandes de nombreux groupes lors des consultations. Ainsi, le régime forestier va bénéficier de deux mesures porteuses pour l'industrie. En effet, le gouvernement modifie la tarification des bois récoltés en forêt publique. Le projet de loi propose l'abolition de la redevance sur les garanties d'approvisionnement et l'abolition du Bureau de mise en marché des bois. La nouvelle méthode de tarification des bois et le taux seront déterminés par règlement.

« L'allègement réglementaire fait partie de nos grandes priorités. Avec ce projet de loi, le Québec démontre une fois de plus que les régions sont écoutées, et que nous y accordons une importance catégorique, d'où les changements apportés dans l'industrie forestière. Le secteur de l'alcool est aussi mis de l'avant en offrant beaucoup plus d'allègements, notamment pour les prêts-à-boire, qui seront maintenant en vente en épicerie. Le secteur de l'automobile n'est pas mis de côté avec des mesures qui seront bien accueillies sur le terrain. Je suis fier de présenter ces changements pour propulser nos régions et notre économie encore plus loin sans tous les bloquants réglementaires », a souligné Samuel Poulin.

Notons qu'il s'agit du plus important projet de loi omnibus d'allègement réglementaire et administratif à ce jour, en ce qui concerne le nombre d'articles et de mesures et les retombées de celles-ci.

Parmi ces mesures, mentionnons :
- le report de l'entrée en vigueur d'une disposition relative à la distribution de certaines assurances par les concessionnaires automobiles;
- la portée rétroactive aux règlements adoptés en vertu de la Loi visant l'augmentation du nombre de véhicules zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants;
- la révision des cotisations imposées dans le secteur financier, notamment en vue d'augmenter la prévisibilité pour les entreprises;
- l'assouplissement des règles du quorum du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec et de la Centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches lorsqu'ils exercent d'autres responsabilités que celles d'un centre de communication santé;
- l'abolition du Comité national d'éthique sur le vieillissement, dont le mandat se recoupe avec celui d'autres comités;
- l'insertion dans la Loi d'un pouvoir au premier ministre de signer seul des ententes internationales, y compris des ententes internationales de coopération multisectorielle;
- le fait de faciliter l'actualisation et la diffusion des délimitations territoriales en fonction du couvert forestier et végétal, pour soutenir la mise en œuvre de mesures réglementaires mieux adaptées aux réalités environnementales et aux milieux concernés;
- l'autorisation du recours à la saisie administrative pour procéder au recouvrement des créances;
- ou encore la modernisation des références légales aux supports de diffusion et de transmission d'informations.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le député Jason Groleau demande de mettre fin au chaos en immigration

Publié le 23 février 2026

Le député Jason Groleau demande de mettre fin au chaos en immigration

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, demande au gouvernement de mettre fin au chaos libéral en immigration et d’apporter des ajustements pour aider les petites et moyennes entreprises dans les régions du Québec. «Depuis mon élection comme député conservateur fédéral de Beauce, j’ai eu l’occasion de rencontrer des centaines de petites et ...

LIRE LA SUITE
Trump annonce qu'il augmentera les droits douaniers mondiaux à 15%

Publié le 22 février 2026

Trump annonce qu'il augmentera les droits douaniers mondiaux à 15%

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il augmentait ses droits de douane mondiaux à 15 %. M. Trump avait signé vendredi un décret présidentiel visant à instaurer une taxe mondiale de 10% après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé illégale sa précédente mesure tarifaire. Dans un message publié samedi sur les réseaux ...

LIRE LA SUITE
Course à la chefferie de la CAQ: Bernard Drainville de passage en Beauce

Publié le 20 février 2026

Course à la chefferie de la CAQ: Bernard Drainville de passage en Beauce

Plus d'une centaine de partisans sont venus entendre le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, lors d'un rassemblement tenu ce jeudi soir, au Georgio Resto-Bar de Saint-Georges. Le député de Lévis fait face à l'élue Christine Fréchette dans la course, qui connaîtra son aboutissement le 12 avril. Rappelons ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge