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Selon un nouveau sondage Léger

Le PLQ a rattrapé le PQ dans les intentions de vote

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31 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) seraient désormais à égalité dans les intentions de vote, si l'on se fie au plus récent coup de sonde de la firme Léger.

Lors du sondage Léger-Québecor mené du 20 au 22 mars, le PQ de Paul St-Pierre Plamondon et le PLQ de Charles Milliard ont tous deux récolté 33 % des appuis chez les électeurs décidés.

Il s'agissait d'une baisse d'un point pour le PQ et d'une progression de trois points pour le PLQ par rapport au sondage précédent.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime aurait pour sa part consolidé sa troisième place. Il a gagné deux points par rapport au sondage précédent pour s'établir à 15 % des intentions de vote.

Ce coup de sonde a été réalisé avant que la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, n'annonce officiellement qu'elle se joignait au PCQ. Mme Blanchette Vézina se présentera dans la circonscription de La Peltrie, dans la région de Québec, aux prochaines élections.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a perdu trois points d'un sondage à l'autre et se situerait maintenant sous la barre des 10 %.

La CAQ, qui choisira son nouveau chef dans un peu moins de deux semaines, a récolté 9 % des appuis, tout comme Québec solidaire (QS). Pour QS, le score est resté le même par rapport au sondage précédent.

Le sondage Léger-Québecor a été réalisé en ligne auprès de 1003 Québécois âgés de 18 ans ou plus ayant le droit de vote. Les résultats ont été pondérés pour refléter la population québécoise.

Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais, à titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur maximale de ± 3,1 %, 19 fois sur 20, selon Léger.

La Presse Canadienne

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