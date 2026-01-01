Coupures en transport collectif: les Etchemins dénoncent la décision du gouvernement

La MRC des Etchemins se rallie à la Ville de Saint-Georges ainsi qu'à la MRC de Beauce-Sartigan et dénonce les coupures du gouvernement du Québec dans le budget du Programme d’aide au développement du transport collectif.

Les nouvelles modalités du programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) en vigueur depuis le 11 novembre 2025 et appliquées rétroactivement au 1er janvier 2025, causent une grande précarité pour les services de transport collectif offerts dans Les Etchemins.

Considérant que la MRC de Beauce-Sartigan prévoit cesser ses opérations au 31 décembre 2026 si le programme est maintenu dans son état actuel, la MRC des Etchemins devra également faire de même puisqu’elle ne sera pas en mesure d’absorber seule les dépenses de son organisme délégataire.

Cette décision du gouvernement provincial obligera la MRC des Etchemins à utiliser, pour poursuivre ses activités en 2026, le montant résiduel du programme d’aide d’urgence au transport collectif pour combler les manques à gagner.

Ces coupures affecteront directement le service de transport collectif, qui dessert majoritairement la population vulnérable sur le territoire. La MRC des Etchemins souhaite donc que le gouvernement révise les paramètres du programme d’aide au développement du transport collectif et soutienne le développement des services de transport collectif en tenant compte des besoins de notre collectivité locale et rurale.