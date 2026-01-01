Christine Fréchette en Beauce pour annoncer un allègement d'impôt pour les PME

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était de passage ce mercredi 19 avril chez ROX, à Beauceville, afin d’annoncer une baisse du taux d’imposition des petites et moyennes entreprises.

Le taux passera de 3,2 % à 2,2 %, une mesure qui représente près de 630 M$ sur cinq ans pour environ 75 000 PME au Québec, dont plusieurs sont situées en région.

L’annonce a été faite en présence du ministre des Finances, Eric Girard, du ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Daniel Bernard, ainsi que du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

« Nos PME, c'est notre plus important moteur de développement économique. C'est le cœur de notre économie! Quand nos PME vont bien, notre économie va bien. Même chose pour nos régions, puisque nos entrepreneurs contribuent à leur vitalité partout à travers le Québec, a indiqué la première ministre. Il faut donc qu'on prenne soin de nos entreprises et c'est ce qu'on fait avec l'annonce d'aujourd'hui, on propulse nos PME. Comme je m'y suis engagée, je vais tout faire pour défendre moi-même l'intérêt de notre nation et ça passe notamment par nos entreprises d'ici. »

Selon le gouvernement, chaque entrepreneur admissible pourrait économiser jusqu’à 5 000 $ par année. Cette mesure vise à donner davantage de marge de manœuvre aux entreprises pour investir, innover et faire face au contexte économique actuel.

Une annonce bien accueillie par la FCEI

Présent sur place, le vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, François Vincent, a salué cette décision au micro de EnBeauce.com.

« C’est vraiment une bonne nouvelle, ça fait longtemps qu’on demandait un allègement fiscal à la FCEI. Pourquoi? parce que les PME le demandaient, parce qu’elles se trouvent avec des défis nombreux et une incertitude qui est devenue la nouvelle normalité. Puis on est au Québec avec la pire fiscalité pour la petite entreprise au pays », a-t-il indiqué.

Selon lui, cette baisse permettra aux dirigeants de PME d’avoir de nouveaux leviers, notamment pour les salaires, la productivité ou encore pour faire face aux turbulences économiques.

Il estime aussi que le choix de faire cette annonce en Beauce n’est pas anodin. « La Beauce, c’est le royaume des PME au Québec. Ce sont des dirigeants d’entreprises qui portent la région sur le dos. »

François Vincent rappelle toutefois que d’autres enjeux demeurent, notamment les taxes sur la masse salariale et l’accès au taux réduit pour certaines très petites entreprises.

Chez ROX, une mesure simple à appliquer

L’annonce s’est déroulée dans les locaux de ROX, à Beauceville. Pour Sébastien Gilbert, coactionnaire et directeur des finances de l’entreprise, la visite de la première ministre a permis de mettre en lumière certains enjeux vécus directement par les PME.

« Ça chamboule des choses, on l’a su lundi. Mais nous, peu importe, il faut être apolitique dans ces trucs-là, il faut voir qu’ils amènent des mesures qui vont aider les PME », a-t-il mentionné.

Même si l’impact maximal de 5 000 $ demeure limité pour une entreprise de la taille de ROX, il estime que la mesure peut faire une différence pour d’autres PME. « Si je me mets à la place d’autres entreprises PME, ce 5 000 $ peut être très important. C’est peut-être ça qui te permet de passer au travers d’un mois ou deux qui est plus difficile. »

Il apprécie surtout la simplicité de la mesure. « On vient régler le problème à la source. Donc on réduit le taux d’imposition à la source. Je n’ai pas besoin d’appliquer à un programme X, où il va falloir que je consacre une ressource administrative. »

Au-delà de la baisse d’impôt, Sébastien Gilbert a aussi profité du passage de la première ministre pour évoquer les préoccupations liées à la guerre tarifaire avec les États-Unis et à l’incertitude entourant les relations commerciales. Pour ROX, qui transforme du bois franc provenant principalement des États-Unis, l’enjeu immédiat n’est pas tarifaire, mais touche plutôt la renégociation de l’accord de libre-échange (ACEUM).

« On ne veut pas non plus que, par exemple, la gestion de l’offre soit priorisée au détriment de tous les autres entrepreneurs », a-t-il soulevé.

L’entreprise suit également de près les questions liées aux travailleurs étrangers. ROX compte actuellement cinq travailleurs philippins, dont le processus a été lancé en 2023.

Une mesure importante pour la Beauce

Pour le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, cette annonce résonne particulièrement dans une région fortement marquée par l’entrepreneuriat. « Cette annonce, elle est très importante pour la Beauce parce qu’on sait que dans la Beauce, on est le royaume des PME », a-t-il affirmé.

Le député s’est dit heureux de recevoir la première ministre sur son territoire, accompagnée de plusieurs ministres économiques.

« On est là pour supporter nos entreprises, nos PME et la population en général. Alors c’est ça le message qu’il faut retenir ce matin. »

Selon le gouvernement, 50 000 des 75 000 entreprises touchées par cette mesure sont situées à l’extérieur des grands centres, dans les régions du Québec. Une donnée qui explique l’importance de cette annonce pour un territoire comme la Beauce, où les PME occupent une place centrale dans l’économie locale.