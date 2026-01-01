Les membres de la CAQ choisiront le successeur de François Legault ce dimanche

Qui de Christine Fréchette ou de Bernard Drainville deviendra le prochain chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre du Québec?

Les Québécois connaîtront la réponse à cette question ce dimanche après-midi, autour de 16 h, alors que le résultat du vote des quelque 20 500 membres de la CAQ sera dévoilé.

Les caquistes seront réunis pour l'occasion au Centre expo Promutuel de Drummondville.

Si Mme Fréchette est considérée comme la favorite de la course, M. Drainville a quand même obtenu dans les derniers jours des appuis de taille, dont celui du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Ce dernier a fait valoir que M. Drainville était la personne qui incarnait le mieux «la troisième voie nationaliste».

Bernard Drainville a agi à titre de ministre de l'Environnement et de l'Éducation au sein du gouvernement Legault. Ex-ministre péquiste, il est également connu comme le père de la Charte des valeurs.

Elle aussi issue du Parti québécois, Mme Fréchette était directrice adjointe de cabinet de Jean-François Lisée avant de devenir ministre caquiste de l'Immigration, de l'Économie et de l'Énergie.

Les deux aspirants premiers ministres ont chacun promis durant la course de limiter l'immigration, de faciliter l'accès au logement et au système de santé, et de réduire la taille de l'État.

Toutefois, des lignes de fracture sont vite apparues dans le dossier du troisième lien routier Québec-Lévis et dans celui de l'extraction du gaz de schiste.

La course à la chefferie a été lancée à la mi-janvier après l'annonce du départ du premier ministre François Legault, qui a décidé de céder sa place en vue des élections générales prévues le 5 octobre.

Il a depuis fait savoir qu'il terminera malgré tout son mandat de député de L'Assomption.

Le prochain chef de la CAQ aura assurément du pain sur la planche: selon le dernier sondage Léger réalisé pour les médias de Québecor, la CAQ ne récolterait désormais que 9 % des intentions de vote.

L'agrégateur de sondages Qc125 prédit pour sa part que la CAQ n'obtiendra aucun siège et sera complètement rayée de la carte aux prochaines élections.

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Christine Fréchette:

- Née à Trois-Rivières en 1970 (56 ans)

- Diplômée de HEC Montréal et de l'Université Laval

- Membre du conseil d'administration du Conseil du statut de la femme

- Ancienne directrice adjointe de cabinet du ministre péquiste Jean-François Lisée

- Présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

- Élue députée caquiste de Sanguinet en 2022, ministre de l'Immigration, de l'Économie et de l'Énergie sous François Legault

Bernard Drainville:

- Né à La Visitation-de-l'Île-Dupas en 1963 (62 ans)

- Diplômé de la London School of Economics et de l'Université d'Ottawa

- Ancien journaliste de Radio-Canada

- Élu député péquiste de Marie-Victorin en 2007, ministre des Institutions démocratiques sous Pauline Marois

- Animateur de radio au 93,3 FM et 98,5 FM

- Élu député caquiste de Lévis en 2022, ministre de l'Éducation et de l'Environnement sous François Legault

Caroline Plante, La Presse Canadienne