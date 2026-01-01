Le ministre Samuel Poulin lance une réflexion nationale sur les infrastructures municipales

Une grande réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales au Québec se mettra en branle dès la semaine prochaine.

C'est le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui a présenté hier les détails de cette démarche, aux membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), réunis à Québec à l'occasion des Assises annuelles de l'organisme.

À la demande de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, les États généraux doivent rassembler les partenaires autour de ces préoccupations, particulièrement les infrastructures d'eau.

Québec souhaite que la démarche permette de formuler des recommandations sur les éléments suivants :

— L'utilisation par les municipalités de leurs pouvoirs fiscaux afin d'optimiser la marge de manœuvre disponible;

— La création d'un modèle de financement plus efficace, plus souple et plus prévisible, à l'échelle locale autant que provinciale, et ce, en respectant globalement la capacité de payer des contribuables;

— L'identification de modalités de priorisation des besoins en matière de maintien des actifs municipaux;

— L'identification de normes et d'exigences pouvant être revues ou réduites afin de diminuer les coûts de construction des infrastructures.

Quatre grandes étapes structureront la réflexion.

Ainsi, dès la semaine prochaine, une consultation en ligne sera lancée auprès de la population, des élus et des administrations municipales, avec un appel de mémoires pour alimenter la réflexion.

Vers la mi-juin, un grand forum se déroulera à Québec réunissant les principaux représentants du milieu municipal, des spécialistes universitaires et des acteurs du milieu de la construction et de la société civile, afin de cibler les grands enjeux et d'établir des constats préliminaires.

À la fin du même mois, le ministre Poulin présidera la tenue d'une rencontre de la Table Québec-Municipalités, avec les instances de l'UMQ et de la FQM, ainsi que les villes de Québec et de Montréal.

Enfin, entre les mois de juillet et de novembre, se tiendront des rencontres de travail du comité d'experts réunissant des représentants du milieu municipal et des ministères et organismes concernés ainsi que des spécialistes en matière d'infrastructures et du secteur de la construction

Le rapport final de la réflexion, contenant des recommandations, devra être soumis au ministre des Affaires municipales en décembre prochain.

« Nous sommes à écrire un nouveau chapitre dans les relations entre le gouvernement et les municipalités. C'est une étape déterminante que nous franchissons [...] un chantier nécessaire, dans le contexte actuel. Les besoins et les défis en infrastructures sont colossaux, et il faut trouver des solutions innovantes; nous le devons à la génération actuelle et à celles à venir », a déclaré Samuel Poulin aux membres de l'UMQ.