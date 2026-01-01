Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec 57,9 % des votes

Christine Fréchette devient la nouvelle première ministre du Québec

durée 16h40
12 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Québec connaît désormais le nom de son nouveau premier ministre, et c'est une femme, pour la seconde fois dans son histoire.

En effet, Christine Fréchette a été élue à 57,9 % des votes, ce dimanche 12 avril, au terme de la campagne à la direction de la CAQ qui l'opposait à Bernard Drainville. Ce dernier a recueilli 42,1 % des votes.

La première femme a avoir accédé à ce titre était Pauline Marois, de 2012 à 2014. Dans le cas de Madame Fréchette, le mandat se terminera avec les élections provinciales, qui se tiendront le 5 octobre prochain. 

Pour rappel, le résultat de ce vote fait suite aux choix des membres de la CAQ, dont 77,1 % se sont exprimés lors du scrutin, soit 15 833 sur 20 524.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les membres de la CAQ choisiront le successeur de François Legault ce dimanche

Publié à 13h00

Les membres de la CAQ choisiront le successeur de François Legault ce dimanche

Qui de Christine Fréchette ou de Bernard Drainville deviendra le prochain chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre du Québec? Les Québécois connaîtront la réponse à cette question ce dimanche après-midi, autour de 16 h, alors que le résultat du vote des quelque 20 500 membres de la CAQ sera dévoilé. Les caquistes seront ...

LIRE LA SUITE
Québec investira 640 M$ pour les routes en Chaudière-Appalaches

Publié le 7 avril 2026

Québec investira 640 M$ pour les routes en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec investira 640 M$ dans les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires de la Chaudière-Appalaches entre 2026 et 2028, a annoncé ce mardi 7 avril à Lac-Etchemin le député de Beauce-Sud et ministre responsable de la région, Samuel Poulin. Pour la Beauce, cette programmation touche notamment l’asphaltage de la ...

LIRE LA SUITE
Les membres de la CAQ commencent à voter dès aujourd'hui

Publié le 7 avril 2026

Les membres de la CAQ commencent à voter dès aujourd'hui

C'est à compter de 10 heures, ce mardi, que les quelque 20 500 membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) pourront commencer à voter pour leur prochain chef. L'élection, à laquelle peuvent participer les personnes qui étaient membres de la CAQ en date du 13 mars dernier, vise à déterminer qui de Bernard Drainville ou Christine Fréchette prendra ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge