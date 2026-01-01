Christine Fréchette devient la nouvelle première ministre du Québec

Le Québec connaît désormais le nom de son nouveau premier ministre, et c'est une femme, pour la seconde fois dans son histoire.

En effet, Christine Fréchette a été élue à 57,9 % des votes, ce dimanche 12 avril, au terme de la campagne à la direction de la CAQ qui l'opposait à Bernard Drainville. Ce dernier a recueilli 42,1 % des votes.

La première femme a avoir accédé à ce titre était Pauline Marois, de 2012 à 2014. Dans le cas de Madame Fréchette, le mandat se terminera avec les élections provinciales, qui se tiendront le 5 octobre prochain.

Pour rappel, le résultat de ce vote fait suite aux choix des membres de la CAQ, dont 77,1 % se sont exprimés lors du scrutin, soit 15 833 sur 20 524.