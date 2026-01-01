Le Plan climat: une démarche participative dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins se réjouit de l’avancement des démarches entourant l’élaboration de son Plan climat. Plusieurs consultations ont été réalisées auprès des citoyens, des acteurs du milieu municipal ainsi que du secteur économique, et les démarches se poursuivent.

Ce processus de concertation permet de définir des actions concrètes et adaptées aux réalités du territoire, afin de renforcer sa résilience et de soutenir une transition climatique cohérente et structurée.

Rappelons que cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Le programme « Accélérer la transition climatique locale » (ATCL) vise à mieux comprendre les risques et à bâtir une résilience collective face aux changements climatiques.

Mobilisation de la population

Au cours des mois de février et mars, plusieurs activités de consultation ont permis de mobiliser la population et les acteurs du milieu.

Il y a eu d'abord un sondage en ligne qui a notamment recueilli la participation de près de 160 citoyens. Ces derniers ont pu partager leurs préoccupations, leurs idées et leurs priorités d’action en fonction des réalités propres au territoire etcheminois.

Puis, deux ateliers de consultation se sont tenus en présentiel avec près d’une trentaine de participants. À cette occasion, les citoyens ont pu prendre connaissance de la démarche, des projections climatiques pour la région ainsi que du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la MRC. Accompagnés d’élus et de membres des comités Directeur et Conseil, ils ont ensuite été invités à identifier et prioriser des pistes d’action concrètes en matière d’adaptation et de réduction des émissions de GES.

Mobilisation des entrepreneurs

La mobilisation s’est également étendue au secteur économique avec notamment la tenue d'un webinaire suivi d’une formation destinés aux entreprises (regroupant les MRC des Etchemins et de Bellechasse). Le webinaire présentait la démarche du Plan climat et les stratégies d’adaptation à envisager dans un contexte de transition climatique. Cette activité a été suivie d’une formation menée par Québec Net Positif portant sur les opportunités de transformer les enjeux climatiques en leviers de performance pour les PME.

Une consultation sous forme de sondage auprès des entreprises est aussi en cours. Celle-ci permettra de mieux comprendre les réalités du milieu économique et d’identifier des actions adaptées aux besoins des entreprises locales. Les résultats viendront alimenter le plan d’action actuellement en élaboration.

Élaboration du Plan climat pour la MRC des Etchemins

Une prochaine phase de consultation est prévue en mai, afin de rédiger le plan d’action avec les acteurs municipaux et les partenaires du territoire. Par cette démarche participative, la MRC des Etchemins réaffirme sa volonté de construire un Plan climat ancré dans les réalités du territoire, en misant sur l’intelligence collective et l’engagement de sa communauté.