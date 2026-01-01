Samuel Poulin fait le point sur ses grands dossiers en Beauce

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De passage dans les locaux d’EnBeauce.com ce lundi 27 avril, le député de Beauce-Sud Samuel Poulin a dressé un bilan de ses derniers mois au sein du gouvernement du Québec, tout en revenant sur sa récente nomination comme ministre des Affaires municipales.

L’entretien a également permis d’aborder plusieurs dossiers touchant directement la Beauce, notamment le prix de l’essence, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le repreneuriat ainsi que le projet d’un éventuel salon de jeux Loto-Québec à Saint-Georges.

Nommé ministre des Affaires municipales après l’arrivée de la nouvelle première ministre Christine Fréchette, Samuel Poulin reconnaît avoir été surpris par cette nouvelle responsabilité.

« Pendant 11 secondes, je pense, je n’ai pas parlé, raconte-t-il en revenant sur sa rencontre avec la première ministre. Elle m’a dit : "on a de grandes ambitions pour toi". »

Le nouveau ministre souligne l’ampleur du défi qui l’attend avec les 1100 municipalités du Québec sous sa responsabilité.

« C’est majeur parce que c’est 1100 municipalités à travers le Québec, avec de nombreuses responsabilités, des milliards en transferts aux municipalités », explique-t-il.

Malgré cette nouvelle fonction nationale, il assure vouloir demeurer actif dans sa circonscription.

Le dossier du prix de l’essence toujours surveillé

Questionné sur le prix de l’essence, un dossier qu’il suit depuis 2023, Samuel Poulin estime que les mesures mises en place ont eu des effets dans la région. « Avant l’Iran, les marges de profit avaient diminué à Saint-Georges et en Beauce et on avait le retour de la compétition », affirme-t-il.

Il rappelle notamment l’abolition du prix plancher et la création du site Essence Québec, qui permet de consulter les prix en temps réel. « Moi, je parlais de l’essence avant tout le monde », soutient-il.

Le ministre reconnaît toutefois que certains facteurs demeurent hors du contrôle du Québec, notamment les tensions internationales dans le détroit d'Ormuz et les enjeux d’approvisionnement mondiaux.

Le PEQ et l’immigration

Le député de Beauce-Sud est également revenu sur les impacts de la suspension du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui a créé de l’incertitude pour plusieurs travailleurs étrangers et entreprises.

« Le dossier de l’immigration est extrêmement complexe », affirme-t-il. Selon lui, plusieurs travailleurs présents en Beauce détiennent des permis fédéraux et non provinciaux, ce qui complique les démarches.

Samuel Poulin estime néanmoins que le gouvernement devra mieux gérer la transition. « Je pense que de le fermer trop rapidement vers le PSTQ, ça a mis trop de gens dans l’incertitude. »

Il indique qu’une annonce doit être faite prochainement concernant les personnes déjà inscrites au programme.

Un salon de jeux pour Saint-Georges?

Parmi les sujets abordés, le projet potentiel d’un salon de jeux Loto-Québec à Saint-Georges demeure l’un des dossiers qui retiennent l’attention. Samuel Poulin affirme travailler sur cette idée depuis l’été 2024.

« J’ai de l’ambition pour la Beauce, lance-t-il à plusieurs reprises durant l’entretien. Un salon de jeux, la première année, attire dans une région entre 300 000 et 600 000 personnes. »

Le député insiste également sur le fait qu’il s’agirait d’un investissement privé dont Loto-Québec deviendrait locataire.

Il évoque aussi la possibilité d’y intégrer une offre culturelle et une salle de spectacle. « Je pense qu’on peut faire un lieu qui de divertissement, qui est culturel, qui est économique et qui est touristique. »

Le repreneuriat au cœur des priorités

Avant son changement de ministère, Samuel Poulin indique avoir lancé un comité d’experts sur le repreneuriat au Québec, un enjeu qu’il considère particulièrement important pour la Beauce.« On parle à peu près de 16 000 entreprises (au Québec) juste la prochaine année », souligne-t-il.

Le ministre rappelle que plusieurs entrepreneurs approchent de la retraite sans toujours savoir comment préparer la vente ou la relève de leur entreprise. Il affirme vouloir améliorer les outils et le maillage entre vendeurs, repreneurs et investisseurs.

« Il y a du maillage et de la communication qui ne se font pas », estime-t-il. Pour ce dossier, il a notamment nommé Nathaly Riverin, ancienne directrice générale de l’École d’entrepreneurship de Beauce, à titre de « repreneure en chef ».

Déjà tourné vers l’élection

Samuel Poulin a également confirmé son intention de briguer un nouveau mandat lors des élections prévues en octobre prochain. Il soutient vouloir poursuivre le travail amorcé dans la région, notamment sur plusieurs projets d’infrastructures et de développement.

« Je suis un gars de dossier. Je suis un gars de résultat pour la région », conclut-il.

L’entrevue vidéo complète avec Samuel Poulin est disponible ci-dessus afin d’en apprendre davantage sur ces différents dossiers touchant la Beauce.