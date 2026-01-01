Jason Groleau nommé ministre au Cabinet fantôme conservateur

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient d'être nommé ministre au Cabinet fantôme conservateur, dans deux fonctions économiques majeures.

C'est son chef, Pierre Poilievre, qui en a fait l’annonce ce matin.

Il sera ainsi responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec et critique responsable de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

M. Groleau aura notamment pour mandat de surveiller les décisions du gouvernement fédéral en matière de développement économique régional et de s’assurer que les programmes fédéraux répondent réellement aux besoins des entrepreneurs, des municipalités, des MRC, des chambres de commerce et des organismes de développement économique.

Comme ministre associé du Cabinet fantôme responsable de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le député de Beauce contribuera également aux travaux de l’équipe conservatrice sur les enjeux liés à la productivité, à l’innovation, à l’investissement privé, au manufacturier, aux chaînes d’approvisionnement, à la concurrence internationale et à la compétitivité industrielle du Canada.

« Je tiens d’abord à remercier notre chef, Pierre Poilievre, pour sa confiance. Pour moi, les titres n’ont jamais été une fin en soi. Ce qui compte, ce sont les responsabilités qu’ils impliquent, les leviers qu’ils offrent et la possibilité d’être à la table où se prennent les décisions. Avec ces nouvelles fonctions, je pourrai continuer à défendre les intérêts des Beaucerons, des Québécois et de tous les Canadiens », a affirmé Jason Groleau.

En plus de ces nouveaux mandats, M. Groleau continuera également de porter les priorités de la Beauce à Ottawa, tout en assumant ses fonctions récentes de Président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada.

« Je suis, avant tout, un entrepreneur qui fait de la politique. Je me suis engagé pour faire une différence concrète, aider ceux qui créent de la richesse, soutenir ceux qui travaillent fort et contribuer à bâtir un meilleur avenir pour nos enfants. Cette nomination représente une étape importante, mais elle n’est pas une ligne d’arrivée. Au contraire, le travail ne fait que commencer, et je suis plus déterminé que jamais à livrer des résultats », a conclu M. Groleau.