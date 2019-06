Symposium de sculpture : Antonina Fatkhullina a le vent dans les voiles

Brillant d’une bonne réputation qui se solidifie d’année en année, le Symposium international de sculpture de Saint-Georges en est déjà à sa sixième édition. Comme les années précédentes, ce sont 10 sculpteurs de renommées internationales qui débarquent sur le territoire Georgien afin de contribuer au patrimoine artistique de la ville. Cet événement d’envergure se taille peu à peu une place de choix pour les artistes-sculpteurs. Cette année, la thématique du Symposium se nomme Dérives & Délices grandeur nature avec nul autre que Jean Soulard, cuisinier émérite, comme invité d’honneur.

Dans une série de cinq articles, EnBeauce.com vous fera entrer dans l’univers singulier de cinq artistes ayant été soigneusement sélectionnées parmi des centaines de candidatures.

Antonina Fatkhullina : Le vent dans les voiles

Habitant à Saint-Pétersbourg en Russie, son pays d’origine, Antonina Fatkhullina dit que l’art fait partie de sa vie depuis le jardin d’enfants. Elle témoigne que la vie d’artiste n’a pas toujours été facile, ce qui l’a amenée à interrompre son parcours scolaire, qu’elle a cependant repris par la suite lorsqu’elle a réalisé que la sculpture était ce qu’elle aimait le plus faire. « La sculpture c’est ma vie, c’est la vie et c’est comme ça ».

Autour du processus créatif

Elle dit que bien souvent, l’inspiration vient de manière naturelle et très spontanée lors de son processus créatif, par contre, lorsqu’une idée surgit, elle croit que de vraiment prendre le temps de réfléchir et de planifier la conception est la clé d’une bonne pièce. Avec les contraintes de temps dans l’exécution des projets, il peut cependant être difficile de bien prendre le temps de réfléchir.

Une occasion à saisir

C’est un ami qui lui a parlé du Symposium international de Sculpture de Saint-Georges. Lorsqu’elle en a pris connaissance, elle a immédiatement saisi l’occasion de proposer sa candidature pour laisser sa trace au Canada.

« Le Canada est un pays très intéressant! J’ai voyagé plusieurs fois en Europe, je suis allé en Chine et en Afrique, plus particulièrement en Égypte, mais je n’étais jamais allée de ce côté de la Terre. J’étais très contente qu’ils m’aient choisi, en plus d’être vraiment fière du projet que j’ai proposé. »