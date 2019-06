Voyagez en respectant votre budget

Ne laissez pas la faiblesse du dollar canadien gâcher vos vacances. Voici quelques trucs pour vous évader sans trop dépenser.

Cherchez les aubaines avant d'acheter votre billet d'avion

Bien que la valeur du dollar canadien ait augmenté au cours des dernières semaines, elle demeure assez basse pour influencer le coût d’un voyage à l’étranger. Ce n’est toutefois pas une raison pour rester à la maison et mettre une croix sur vos vacances de rêve. Il vous suffit de faire preuve de créativité. Comment ? En suivant ces quatre étapes pour voyager à moindres frais.

Trouvez des tarifs avantageux

La plupart d’entre nous préfèrent prendre l’avion le vendredi après le travail ; mais partir en milieu de semaine permet de bénéficier de meilleurs tarifs. Les billets sont habituellement moins chers les mardis et mercredis que les jours de fort achalandage, comme les vendredis et les dimanches.

Considérez également les compagnies aériennes à rabais, même si elles n’offrent aucun départ depuis votre ville. Plusieurs lignes aériennes américaines desservent des villes situées près de la frontière, comme Buffalo ou Grand Forks, et offrent des promotions que l’on ne trouve pas sur les sites de voyage canadiens.

Le jeu en vaut souvent la chandelle, même si cela implique que l’on doive passer une nuit à l’hôtel pour prendre un vol très tôt ou dépenser en essence pour se rendre à cet aéroport. Faites le calcul pour voir s’il serait plus avantageux de réserver deux vols : l’un jusqu’à la ville où se trouve cet aéroport, l’autre avec le transporteur à rabais jusqu’à votre destination finale.

Décrochez le téléphone

Le téléphone est un mode de communication désuet pour certains, mais il reste un excellent outil pour dénicher des rabais. Bien que plusieurs sites de voyage offrent de bonnes aubaines pour des chambres d’hôtel, vous pourriez obtenir de meilleurs tarifs en passant un coup de fil directement aux établissements hôteliers. Prenez le temps de discuter, d’expliquer le motif de votre voyage, et on vous offrira peut-être une occasion en or. Ou demandez simplement s’il est possible d’obtenir un meilleur tarif que ceux offerts en ligne ou une meilleure chambre, grâce à un surclassement.

Rappelez-vous qu’il ne coûte rien de demander.

Séjournez chez l’habitant

Aujourd’hui, les hôtels ne sont pas les seules options d’hébergement qui s’offrent à nous. Plusieurs personnes louent leur maison ou leur condo via des sites comme Airbnb, qui les mettent en contact avec des voyageurs.

Ces appartements sont plus grands, offrent plus d’intimité et sont souvent moins chers que l’hôtel. Une maison peut être une excellente option si vous voyagez en famille ou en groupe. Le seul inconvénient ? Vous devrez cuisiner et faire la chambre vous-même.

Évitez les pièges à touristes

Parmi les plaisirs d’être en vacances, il y a celui de manger au restaurant. Encore une fois, il est possible de réduire les coûts, par exemple en évitant les restaurants des zones touristiques, qui ont tendance à être plus chers.

Sortez plutôt des sentiers battus et essayez de petits restaurants, moins connus. Vous pourriez y trouver non seulement de meilleurs prix, mais des mets locaux authentiques.

À bien y penser, il suffit d’un peu de planification et de créativité pour économiser. Faites une liste de vos projets de voyage et planifiez votre budget en conséquence. Vous serez surpris de découvrir que le dollar canadien peut quand même vous mener loin.