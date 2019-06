Conseils pratiques pour un déménagement réussi !

Pour de nombreuses personnes, le jour du déménagement arrive à grands pas et cela apporte son lot de stress. Voici une liste pour aider à vous organiser et vous assurez le jour J de déménager en toute sécurité.

Choisir une compagnie de déménagement

Vous avez décidé d’engager une compagnie de déménagement, mais avez-vous pensé à vérifier sa légitimité, sa crédibilité et signer un contrat ? Ces vérifications sont primordiales afin d’éviter de mauvaises surprises. Par exemple, vous pourriez avoir des difficultés avec les déménageurs sans expérience qui ne pourraient assurer la protection de vos biens ou encore vous retrouver avec un camion trop petit ce qui vous obligerait à trouver une solution. Engager une compagnie accréditée vous évitera bien des soucis de logistique.

Se préparer pour le déménagement

1-Classez vos biens

Le tri de vos biens vous évitera de transporter tout ce qui ne vous sert plus. Ainsi, vous sauverez de l’espace et du temps de transport en diminuant le nombre de boîtes.

2-Préparez une boîte d’outils

Pensez à garder les outils et matériels dont vous aurez besoin pour vous installer dans votre nouveau logement dans une boîte : tournevis avec plusieurs têtes, un niveau, un marteau, des vis et clous, des crochets, du ruban adhésif, de la colle, produits ménagers, des guenilles et éponges, des pinces, exacto et ciseaux.

3-Emballez et indentifiez de manière logique vos boîtes

Pour sauver du temps et des tracas, classez vos objets en fonction des pièces où ils iront et identifiez clairement vos boîtes pour que les déménageurs n’aient pas à vous demander où les déposer.

4-Préparez un sac pour la première nuit

Mettez dans un sac : vêtements, trousse d’articles de toilette, nourriture pour vous et vos animaux de compagnie.

5-Prévenez vos nouveaux voisins et le concierge et/ou propriétaire de votre arrivée

En mentionnant le jour et l’heure de votre arrivée vous obtiendrez des informations utiles (stationnement, ordures, particularité de la rue, etc.) et savoir si votre propriétaire ou le concierge sont présents. Cela vous évitera d’attendre la journée du déménagement l’accès à votre logement.

Le jour du déménagement

1-Prévoyez des draps ou des serviettes

Pour garder tous vos objets sans boîtes hors des regards curieux, cachez-les avec des serviettes ou des draps.

2-Ne jamais laisser vos biens sans surveillance

Demandez à une personne de confiance de surveiller vos objets dans votre ancien logement et dans votre nouveau lieu de résidence.

3-Déménagez vos objets de valeur

Même si vous utilisez les services d’une compagnie professionnelle, transportez vous-même vos objets de valeur ou demandez à une personne de confiance de les garder pour quelques jours.

Après le déménagement

1-Changez la serrure ou ajoutez une nouvelle serrure

2-Donnez une clé à une personne de confiance

3-Évitez de jeter les boîtes de vos appareils à la vue de tous

4-Vérifiez le détecteur de fumée et ses piles

Vous pourrez profiter pleinement de votre logement sans soucis et sans mauvaises surprises si vous être organisés et prévoyant.

