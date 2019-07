Du stress aux troubles anxieux…

Le Stress :

Nous avons tous déjà connu des moments où notre corps entre de façon temporaire en «état d’alerte». L’objectif de base du stress est tout à fait sain, normal et nécessaire. C’est un mécanisme biologique qui agit comme un système d’alarme pour nous protéger d’un danger ou d’une menace réelle durant une courte période de temps. Le stress est un inconfort principalement physique, en lien direct avec un évènement de la réalité immédiate. Mais il devient un problème quand il est trop présent, dure trop longtemps, ou quand il se présente trop souvent… Il se transforme alors en anxiété.

L’anxiété :

Tout le monde éprouve de l'anxiété un jour ou l'autre et à différents degrés. L’anxiété et l’angoisse sont deux concepts extrêmement proches qui en termes psychologiques ne sont pas dissociés. Il existe une définition commune selon laquelle l’anxiété/l’angoisse est associé au sentiment de peur et/ou d’appréhension.

De manière générale, les symptômes du stress et de l’anxiété sont sensiblement les mêmes. La principale différence, c’est qu’au niveau de l’anxiété les symptômes perdurent dans le temps. Il y a les symptômes physiques par exemple : tremblements, palpitations cardiaques, étourdissement, nausées, maux de ventre, maux de tête, bouffées de chaleur, l’impression d’étouffer, etc. Et les symptômes psychologiques : inquiétudes, sentiment de perte de contrôle, impuissance, sentiment de culpabilité, peur de la critique ou du rejet, tristesse, irritabilité, colère, difficulté à se concentrer, etc.

L’anxiété est une émotion désagréable qui s’exprime par un malaise physique combiné à des inquiétudes excessives et souvent irréalistes reliées généralement à un monologue intérieur. La plupart du temps, l’anxiété est jointe à un évènement qui risque d’arriver plus tard, un danger incertain même imaginaire.

Pourquoi certaines personnes sont plus anxieuses que d’autres ? La recherche a démontré que l’anxiété résulte d’une combinaison de facteurs biologiques et psychologiques complexes, ainsi qu’à l’exposition à des situations difficiles. Les impacts de l’anxiété sont multiples. En voici quelques-uns: difficulté à prendre des décisions, doute face aux choix à faire, la procrastination, remettre au lendemain, être à la dernière minute, alcoolisme et toxicomanie dans 25% à 50% des cas, l’isolement et/ou la fuite, le désir de tout contrôler, la recherche constante de réassurance, etc. L’important est d’observer si ces impacts nuisent à notre fonctionnement quotidien et ce dans les différentes sphères de notre vie. Si la réponse est oui… nous parlons davantage d’un trouble anxieux.

Les troubles anxieux :

Deux critères sont utilisés pour distinguer l’anxiété «normale» ou raisonnable d’un diagnostic de trouble anxieux:

L’intensité de la souffrance psychologique

La difficulté à fonctionner dans les activités de la vie quotidiennes et dans les interactions sociales.

Il y a plusieurs types de troubles anxieux, en voici quelques-uns : le trouble d’anxiété généralisée (TAG), le trouble panique, la phobie simple ou spécifique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel-compulsif (TOC), Trouble de stress post-traumatique (TSPT). Bien que les bonnes habitudes de vie restent indispensables pour essayer de limiter l’anxiété, il est important de consulter son médecin si les symptômes persistent et nous empêches de maintenir nos activités habituelles. Une évaluation psychologique peut être grandement utile pour améliorer la qualité de vie.

Sources de références :

http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-anxieux

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_anxieux_douglas_pm