Qu’est-ce que le « microneedling » ?

C’est quoi? Ce terme anglo-saxon désigne les techniques utilisant des microaiguilles qui perforent la peau afin de provoquer une réaction régénérante.

Ce petit appareil composé de microaiguilles permet de créer de petits canaux dans la peau (jusqu’au derme) et d’y insérer de l’acide hyaluronique. Cet ingrédient naturel de la composition des cellules de la peau a comme principaux avantages de redonner élasticité et densité à la peau.

Cet appareil est bien entendu sécuritaire et très précis. Le traitement est fait en tenant compte des différents types de peau. Ce soin s’apparente à la mésothérapie. À la Clinique Renaissance de Saint-Georges, notre mésothérapie se compose principalement de différents types de collagène selon les besoins de votre peau.

C’est pour qui?

Le traitement s’adresse à ceux et celles qui veulent traiter les rides, les ridules, les pores dilatés, le relâchement cutané ou encore les cicatrices. Il s’adresse également à ceux et celles qui ont des peaux plus foncées. Aucune limitation n’existe à ce niveau. Par contre, si vous avez un problème de peau, des irritations cutanées, de l’acné, du psoriasis, ou tout autre problème ou maladie de peau, ce ne sera pas pour vous.

Par ailleurs, si vous avez eu une chirurgie dans le visage dans les derniers six mois, il est préférable de ne pas prendre ce traitement. Un bilan de santé et une évaluation doivent obligatoirement être réalisés au tout début du processus pour bien connaître vos antécédents et savoir exactement ce qu’il vous faut.

Comment c’est fait?

Tout d’abord et le premier élément important, le traitement est donné par une infirmière à la Clinique Renaissance de Saint-Georges. Pour quelle raison? Tout simplement du fait que les microaiguilles pourraient déclencher un processus de cicatrisation, et ce, bien que le traitement soit fait en douceur et avec un gel anesthésiant au départ.

Après ce gel, l’infirmière peut passer le petit appareil sur tout le visage et le cou et vous ne sentirez presque rien. Un masque douceur, soit de collagène ou d’acide hyaluronique est par la suite appliqué sur le visage pendant plusieurs minutes, pour de meilleurs résultats. Et le tour est joué !

Ce traitement aura ses effets dans le temps et augmentera le processus de production de collagène et d’élastine. De plus, l’infirmière vous remettra ses recommandations à la suite de votre traitement.

La Clinique Renaissance de Saint-Georges offrira le « microneedling » dès le mois d’août avec ses infirmières sur place.

Les prix?

Le tarif varie selon l’évaluation. Le prix se situe entre 150$ et 300$ par traitement.

Fréquence suggérée?

Tout dépendamment de ce que vous aimeriez traiter et les recommandations de notre infirmière. Vous pouvez recevoir des traitements entre 15 jours et un mois. Pour l’entretien, une fois ou deux par année est suggéré.