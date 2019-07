INVESTIR DANS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR SA SANTÉ

Saviez-vous que près du tiers de la population québécoise est sédentaire et que seulement 41 % des Québécois atteignent le niveau d’activité physique pour être considéré actif? Vous avez le choix d’adopter l’activité physique afin d’être un acteur principal dans votre santé. Que vous soyez en bonne santé ou atteint de maladies chroniques, l’activité physique a sa place dans votre quotidien. Découvrez pourquoi!

Les impacts bénéfiques de l’activité physique

Les études scientifiques sont claires : l’activité physique permet de diminuer le taux de mortalité et de morbidité dans une panoplie de maladies, ce qui signifie que les personnes actives peuvent s’attendre à vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions de vie. Pour en nommer quelques-uns, on constate une réduction du risque de :

maladie cardiovasculaire;

hypertension;

accident vasculaire cérébral (AVC);

ostéoporose;

cancer;

diabète de type 2.

Si vous êtes atteint de maladies chroniques, l’activité physique a aussi des impacts positifs, entre autres :

Hypertension

Réduction de la tension artérielle au repos, et ce plusieurs heures suivant l’entraînement.

Diabète

Amélioration du contrôle des glycémies.

Cholestérol

Amélioration du profil lipidique, particulièrement par la réduction de vos triglycérides.

Infarctus du myocarde « Crise de cœur »

Améliore la tolérance à l’exercice, diminution du risque de récidive et de la mortalité liée à un événement cardiaque de 20 à 25 %.

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Augmentation de la force musculaire, diminution de l’essoufflement dans votre quotidien.

Certainement, mettre de côté la sédentarité permet d’améliorer votre capacité cardiorespiratoire, de retarder votre essoufflement, d’améliorer votre endurance, votre force musculaire et votre souplesse, ce qui permet aussi de diminuer le risque de chutes et de blessures liées aux chutes. Les bénéfices d’un mode de vie actif vont bien au-delà de ceux mentionnés ci-haut : d’autres recherches ont aussi démontré une amélioration de la concentration, de l’humeur, de l’estime de soi et du bien-être général. La pratique d’activité physique réduit aussi le niveau de stress, améliore la capacité à le gérer et favorise un sommeil de meilleure qualité.

Les recommandations de la pratique d’activité physique

Les adultes de 18 à 65 ans devraient participer à des activités physiques à intensité modérée afin d’accumuler un volume de 150 minutes par semaine, par exemple 30 minutes, 5 fois par semaine. On sous-entend par intensité modérée une activité qui vous essouffle, mais avec laquelle vous êtes capable de parler. Vous avez aussi la possibilité de pratiquer des activités physiques à intensité vigoureuse pendant 75 minutes par semaine. Une intensité élevée/vigoureuse est représentée par un essoufflement plus marqué et une incapacité à parler. Une personne peut toutefois décider de combiner ces deux types d’intensité lors de ses entraînements. S’ajoute à cela la musculation qui devrait être intégrée à raison de 2 séances par semaine. De plus, les personnes de 65 ans et plus doivent ajouter à ces recommandations des exercices visant à stimuler leur équilibre.

L’activité physique doit être adaptée à l’état de santé de chaque personne, c’est pourquoi nous vous suggérons de consulter un kinésiologue afin de vous guider dans votre pratique.

Qu’est-ce qu’un kinésiologue?

Le kinésiologue est le professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Sa mission est d’accompagner une personne, selon son état de santé, à adopter un mode de vie physiquement actif en mettant en place les conditions nécessaires afin d’améliorer ou d’optimiser sa condition physique. Le tout se déroulant dans un environnement sécuritaire et professionnel, appuyé par des compétences reconnues.

Maintenant, c’est à vous de déterminer si vous ferez partie des Québécois qui sont actifs dans leur vie. Sachez que si vous voulez mettre l’activité physique au cœur de vos priorités, le Pavillon du cœur est là pour vous!

Si vous désirez obtenir de l’information sur nos services ou prendre rendez-vous avec nos professionnels, consultez notre site Internet www.coeur.ca ou contactez-nous au 418 227-1843. De plus, notre programmation de cours pour l’automne sera bientôt à l’affiche, restez à l’affût!

