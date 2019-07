Trucs et conseils pour garder votre gazon vert et en santé

Comme nous, le gazon se porte moins bien lors de grandes chaleurs. Voici donc quelques conseils pour maintenir votre gazon vert et en santé tout l’été !

Durant la période estivale, la hauteur de tonte recommandée est de 3 à 4 pouces, afin de maintenir votre gazon avec un minimum d’ombre et d’humidité.



L’herbicyclage consiste à laisser les résidus de tonte sur place. Il s’agit d’une bonne pratique qui, combinée à une tonte haute, permet de diminuer l’implantation de mauvaises herbes.



Tondez régulièrement votre pelouse (jamais plus du tiers du feuillage) pour obtenir un résidu plus court, moins visible et plus facilement décomposable.

Évitez de tondre votre pelouse en période de sécheresse. Vous risquez de stresser davantage votre gazon.



Pour maintenir une belle verdure, appliquez un bon engrais d’été riche en azote (N). L’engrais apportera vigueur et couleur à votre gazon. Deux doses sont à prévoir durant la saison estivale. Il est temps d’appliquer cet engrais, si ce n’est pas déjà fait !



Pour optimiser l’efficacité de votre engrais, il est préférable de l’étendre avant une forte pluie, afin de faire pénétrer les nutriments en profondeur au niveau du sol.

Bloc et pavé décor

Adresse : 700, 1re Avenue Sartigan, Saint-Georges (G5Y 5B8)

Téléphone : 418 221-8182 / 819 549-2222/ sans frais 1 855 549-7722

Heures d'ouverture : lundi au vendredi: 8 h à 16 h ; le samedi 8h à 12h et fermé le dimanche.

La prise de rendez-vous est possible en tout temps.

Site web : www.blocpavedecor.com